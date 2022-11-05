А как лично Вы реагируете на стресс? Ответьте на пять вопросов и узнаете

С конфликтными, выводящими из равновесия ситуациями сталкивается каждый из нас. Но одни невозмутимы как камень - и бровью не поведут. А другие загораются как спичка, стоит ситуации чуть выйти из-под контроля. Пройдите небольшой тест и узнаете, какой способ реакции на стресс более характерен для вас.

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На работе жизнь кипит - миллион дел, задание от начальства, клиенты названивают… Но внезапно у коллеги ЧП, заменить ее некем, кроме вас. Как отреагируете?

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А) Ну а куда деваться, даже если дел невпроворот, добавятся и новые.

Б) Обязательно помогу, но, видимо, снова придется торчать в офисе до ночи, чтобы все закончить.

В) Скажу, что готов(а) подхватить, но только после того, как выполню свои дела, и то, если останется время.

Начальник вызвал и поручил до завтра подготовить суперпрезентацию и выступить на совещании с партнерами. А на часах – 18.00...

А) Все понятно, эту ночь спать мне не придется.

Б) Попрошу дать помощников, вместе мы сможем управиться за пару часов.

В) Попробую отказаться или хотя бы перенести совещание на день, мои ресурсы не безграничны.

Вы приходите домой после крайне неудачного дня. Все пошло наперекосяк, и везде, где можно, провалились. Как проведете этот вечер?

А) Позвоню подруге и буду три часа плакаться ей в жилетку, затем полегчает.

Б) Скорее всего, сорвусь на близких – накричу по пустякам, поскандалю. Придется им вытерпеть мой пар.

В) Приготовлю себе вечер релакса – куплю что-то вкусное, поставлю новый фильм. Надо себя поддержать.

Вам крайне неприятен один из родственников супруга/супруги. Стараетесь изо всех сил держать себя в руках, но получается ли?

А) Это же его/ее родственник, а родню – не выбирают. Буду сглаживать углы до последнего.

Б) Ради второй половинки буду себя придерживать, но пусть попробует задеть мои чувства – все обозначу.

В) Вообще не умею лицемерить. Прямо выскажу свое мнение о нем и постараюсь не общаться.

Вас преследуют неудачи – сначала на работе выговор, потом ссоры дома, пошли на кухню, а тут треснула любимая чашка. Какие эмоции в этот момент?

А) Да ничего страшного, бывает. Выдохну и обойдусь без чая.

Б) Скорее всего расплачусь. Ну это же последняя капля!

В) Да выброшу в мусорку и пойду в магазин, куплю себе сразу 2 чашки – обе будут любимыми.

Результаты:

Больше ответов А: Вас считают неконфликтным, стрессоустойчивым человеком. На работе вы сотрудник месяца, дома – идеальный супруг/супруга. Однако в погоне за «пятерками по всем предметам» внутри вас копится недовольство, раздражение и стресс. Самое время сбавить обороты и позволить себе стать немного» неудобным» для других. Иначе подавленные эмоции могут отразиться на вашем самочувствие: это и плохой сон, гастрит и другие неполадки с ЖКТ. Старайтесь выделять себе один день в неделю на «перезагрузку» - время которое вы посвятите только себе и своим интересам.

Больше ответов Б: В целом вас сложно вывести из себя, но некоторым это удается. От природы вы эмоциональный человек, но ведь приходится сдерживаться. Как бы вы не старались, стресс все равно настигает вас « в моменте», причем иногда очень не вовремя, так, что страдают близкие люди. В сложных ситуациях вы держитесь. Но потом нагрубила коллега, выстроилась очередь в банк, попали в пробку по пути домой – и вы на «взводе». Все потому, что вовремя не справились с негативом, в тот момент, когда он произошел. Теперь любая мелочь становится стресс-фактором. Используйте дыхательные практики для соблюдения баланса. Прежде чем выругаться, заплакать или начать скандал просто досчитайте до 10 и глубоко при этом дышите. Хорошо помогает также расслабляющий массаж – не отказывайте себе в этом удовольствии.