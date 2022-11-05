Швейцарские учёные разработали методику «перепрограммирования» сновидений. Для этого они предложили на протяжении сна слушать определённую музыку и прокручивать в голове позитивный исход сновидений. Кроме того, в борьбе с кошмарами они собираются использовать ароматерапию. Правда, пока эту методику только обкатывают в лабораториях. Единого мнения, что помогает от кошмаров лучше — джаз или хип-хоп, у учёных также пока нет.

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Учёные придумали, как избавить людей от ночных кошмаров. Метод доступен каждому

По словам доктора биологических наук Владимира Дорохова, исследователи предлагают добровольцам, которые страдают ночными кошмарами, подготавливать сны при помощи музыки. Таким способом они рассчитывают запрограммировать мозг выдавать что-то приятное по ночам.

Однако лучше, чем музыка, работают запахи, ведь обоняние у человека тесно связано с эмоциями. В результате люди смогут увидеть ночью истории, о которых услышали днём, вдыхая определённый аромат, добавил заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Правда, однозначного мнения у учёных насчёт сновидений так и не сложилось. По одной теории, сны — это лишь «системная ошибка» в работе мозга и случайные обрывки мыслей. Но некоторые эксперты считают, что они связаны с адаптацией и от них зависит, как формируется человеческое сознание.

Вообще, без разницы, снятся ли вам мир радужных пони или кровавые боевики в духе Тарантино, если вы спите меньше 7 часов. Ведь это может привести к очень неприятным последствиям. Просядут сердце, сосуды и нервная система, начнёт копиться лишний вес. Но самое опасное здесь — потеря зрения. Так утверждают британские учёные.