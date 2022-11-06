Психолог дала советы, как бороться с выученной беспомощностью

Выученной беспомощностью называют состояние, при котором человек не делает ничего для улучшения ситуации, хотя у него для этого есть все возможности. О том, как не потерять веру в себя и эмоционально настроиться на путь к полноценной жизни, расскажет психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Суть проблемы

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Рассказ о выученной беспомощности стоит начать с притчи о лягушке, попавшей в чан с молоком. Она так сильно хотела выжить, что без перерыва била лапками в надежде на спасение. В результате получилось твердое масло и лягушка осталась жива. Мораль истории: "Не останавливайся, продолжай делать, пока не получится". И эти слова внутренне откликаются у большинства.

Однако бывает, что сколько бы в какое-то дело ни вкладывалось энергии, денег и нервов, ничего не получается – все впустую. Какое-то время стараешься, борешься за место под солнцем, а потом устаешь, опускаешь руки и миришься с неудачей. В этот момент и возникает феномен выученной беспомощности.

Окружающие порой воспринимают это как лень: почему он бездействует, когда можно приложить усилия и жить лучше? Некоторые даже решительно советуют: "Возьми себя в руки! Если не нравится – уходи, разводись, увольняйся". Но все не так просто, как кажется.

Формирование привычки

Выученная беспомощность отбирает веру в себя: человек забывает про сильные стороны и боится начать что-то делать, потому что не хочет проживать ощущение неудачи вновь и вновь.

Разберем на примере. Представьте девушку, которая недавно села за руль, – назовем ее Лена. Вместе со своим молодым человеком она понемногу начинает самостоятельно ездить по городу. И вместо того, чтобы ее поддержать, тот комментирует каждое действие: "Не тормози так резко! Ты точно можешь парковаться? Столбик не задень! Ты так ездишь, у тебя есть КАСКО?" Лена расстраивается до слез и от этого делает еще больше ошибок. Своими комментариями парень учит ее: "У тебя ничего не получится, оставь эту затею".

Девушка оказывается в неловкой ситуации: нужно признать действия любимого человека токсичными, но это не укладывается в ее голове. Она пробовала сказать, что ей неприятно, а от него в ответ только упреки. Поэтому теперь Лена терпит, надеясь, что молодой человек остановится. И убеждает себя: таким образом он о ней заботится и хочет как лучше. Так она теряет контроль за ситуацией. Думает, что если начнет лучше водить машину, он перестанет ее обижать, и отношения наладятся.

Парень же чувствует вседозволенность и увеличивает эмоциональный прессинг. Лене становится хуже, но она молчит и ощущает себя за рулем неумехой. В результате желание водить машину тает день ото дня, потому что теперь ассоциируется с внушенным негативом.

В этой некрасивой ситуации особенно печально, что у девушки формируется привычка мириться с таким отношением к себе. Но в психологии не бывает так, что в одной сфере жизни человек терпит, а в другой у него все хорошо. Привычка сомневаться в своих способностях затем отразится на работе и отношениях с родителями, а в конечном итоге ударит по самооценке и убьет веру в себя.

Выученная беспомощность бывает не только в личных отношениях, но и в карьере. Сотрудник предлагает свои идеи, а ему постоянно в ответ: "Подожди, сейчас на это нет времени". Конечно, инициативный работник попробует еще не раз. Но в какой-то момент эмоциональная усталость возьмет верх.

Он отступится от своего замысла, приняв факт: "Не надо суетиться – все равно не услышат". Работник чувствует бессилие и отчаяние. Урок "Все, что ты делаешь – бесполезно" выучен, и человек психологически замирает. Желание быть активным и предлагать свои идеи рассеивается как дымка.

Как с этим бороться?

Прежде всего, необходимо признать проблему и захотеть изменить ситуацию. При этом будет соблазн максимально взять вину и ответственность за случившееся на себя и заняться самобичеванием. Это связано с потерей контроля за происходящим: человек не понимает, что приведет к успеху, и поэтому гнобит себя. Это единственное, что находится в его зоне контроля.

Однако люди с крепкой самооценкой со временем понимают, что дело не в них. И иногда самое лучшее решение – переход в другую систему отношений. Этот вариант всегда нужно держать в уме, чтобы сохранить свободу действий и избежать чувства вынужденного пребывания в токсичной атмосфере.

Важно заняться исследованием происходящего. Понять, как складывается ситуация, в которой вся активность тормозится и появляется ощущение беспомощности. В примере с Леной молодой человек проявлял агрессию по отношению к ней, но она не хотела обижать его в ответ и поэтому терпела. Чтобы понять, как действовать, ей придется разделить ответственность за ситуацию на двоих.

Молодой человек срывался на нее и не отвечал за свое поведение, но и Лена не говорила ему остановиться. То есть дала молчаливое одобрение негативу по отношению к себе. Ее зона ответственности – сказать: "Со мной так нельзя, мне больно". Если после этих слов молодой человек продолжит критиковать, Лене придется принимать решение: хочет ли она оставаться в отношениях, где ее обижают.

Таким образом, предстоит ответить себе на ряд вопросов, прежде чем вступать в диалог: Хочу ли я быть в отношениях, где меня унижают? Имею ли я право сказать "Нет", когда мне что-то не нравится? Сложно ли найти другого? Поиск ответов позволит почувствовать себя устойчивее и обозначить границы в отношениях. Это автоматически аннулирует беспомощность.

Иногда стоит прислушаться, как видят происходящее близкие люди. Коллективное мышление помогает обратить внимание на то, что сам человек не замечает, и вместе продумать пути решения проблемы.

Необходимо вернуть веру в свои силы и чувство компетентности. Это возможно сделать через принятие ответственности за свою жизнь и планирование маленьких шагов, успех которых можно контролировать. При этом необходимо хвалить себя и благодарить за любую мелочь. Подбадривать и двигаться дальше в сторону здоровой самооценки и высокой личной активности.