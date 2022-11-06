Что делать, если я не успеваю отдохнуть за выходные

Нашли пять простых способов, которые помогут не бояться понедельника.

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Присказка «понедельник — день тяжёлый» устарела. Замечено, что самое мрачное время недели — вечер воскресенья. Столько было планов на выходные, а они мало того, что закончились мгновенно, так ещё и отдохнуть толком не получилось. Рассказываем о том, как «перезагружать» себя правильно.

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Словосочетание «хроническая усталость» плотно вошло в обиход. Несмотря на то что ритм жизни наших современников довольно-таки разный, практически все жалуются на упадок сил, плохое самочувствие и снижение иммунитета. Теряется энтузиазм и мотивация. Даже профессионалы допускают досадные ошибки по невнимательности, пытаются взбодрить себя кофе, энергетиками или чем-то покрепче и занимаются аутотренингом: «Скоро пятница. Скоро пятница. А потом суббота и даже воскресенье!».

Но выходные заканчиваются быстрее, чем карманные деньги у подростка, а запас энергии как будто вовсе не восполняется. Кроме того, у взрослых, семейных людей выходные — это фактически «вторая смена». Стирка и глажка, закупка продуктов на неделю, готовка, уборка, отнюдь не развлекательный шопинг, подготовка творческих проектов с детьми — всем этим в будни заниматься некогда. Есть ли выход с этой «подводной лодки»?

Грамотный отдых — это целая наука, однако освоить её возможно, действуя планомерно, шаг за шагом. Начать можно с нескольких принципов.

Высыпайтесь

Да, эта рекомендация набила оскомину, да и следовать ей совершеннолетнему человеку, которого не укладывают спать строгие родители, непросто. Однако если не высыпаться, в том числе в течение недели, результативность выходных будет стремиться к нулю.

За два, а лучше за три часа до сна прекращайте всякий контакт с гаджетами, успокаивайте свою психику. Прогуляйтесь на свежем воздухе, даже 15 минут пойдут на пользу. Примите тёплую ванну с морской солью и травами. Пообщайтесь с любимым человеком, поделитесь с ним или с ней радостью прошедшего дня. Можно почитать книгу, но не слишком тревожную. Хорошенько проветрите спальню. Плотно зашторьте помещение — городская иллюминация не должна вам мешать.

Придерживайтесь режима сна. Желательно лечь до полуночи, хотя бы в 23:00. Пробуждение также важно. Пусть звук будильника будет приятным, не пугает вас и не раздражает. Выделите немного времени на то, чтобы полежать в постели с открытыми глазами, потянуться, подумать о чём-то хорошем.

Прописная истина: человеку нужно семь-восемь часов сна. Кто-то высыпается за пять или шесть, некоторые спят короткими сессиями по 1,5–2 часа, зато часто. Кому-то нужно больше времени, скажем, девять часов, но превышать эту норму не стоит.

Медитируйте

Не нужно излишне усложнять или мистифицировать этот процесс. Две минуты посидеть в тишине и понаблюдать за своим дыханием, за тем, как мысли медленно проплывают сквозь ваше сознание — уже медитация. Вы удивитесь, как вас освежит время полного ничегонеделания, без внутреннего диалога с самим собой и воображаемыми неприятными собеседниками, без тревог, планов и ожиданий.

Ничем не заниматься для нашего мозга очень важно. Во сне, а также во время медитации он расставляет приоритеты, перезагружает память, ищет ответы на вопросы, поставленные ранее. Благодаря этой практике к вам всё чаще будут приходить озарения как бы из ниоткуда.

Займитесь физической нагрузкой

Идеальной считаю йогу, она подойдёт как работникам умственного труда, так и тем, кто тяжело трудится физически. Видов йоги существует множество, подберите курс по душе. Вы укрепите позвоночник, мышцы спины и шеи, снимете с тела лишнее напряжение, проработаете зажимы. Организм в целом начнёт работать правильнее, гармоничнее.

Кроме того, можно покататься на велосипеде, поплавать в бассейне, потанцевать, пойти в спортзал на тренажёры и просто прогуляться в парке бодрым шагом. Многие считают, что слишком утомлены для занятия физкультурой, но парадокс в том, что недостаток активности способствует хронической усталости.

Освежитесь

Людям, чья работа связана с физическими нагрузками, показаны различные способы релаксации. Массаж и самомассаж, контрастный душ и душ Шарко, сауна или баня. Впрочем, кому это повредит?

Однако у некоторых видов расслабления есть противопоказания. Например, кому не стоит ходить в баню, рассказали в статье по ссылке.

Разгрузите мозг

Тот, кто смену стоял за прилавком, без устали делал стильные стрижки или разносил грузы по адресам, заслужил полчаса чтения соцсетей и новостных лент — если, конечно, это отвлекает и развлекает. Но многие работы сегодня связаны с информацией. Мы перерабатываем её просто в промышленных масштабах.

Добавьте к актуальному контенту что-то вечное. Уделите минут 15 вечной музыке, вечным стихам или литературе, нестареющим картинам. Сделайте это, и чувство бездарно уходящего времени в выходные дни вас покинет.