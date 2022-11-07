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3 часа назад

Как перестать сильно нервничать перед сдачей экзаменов

Ferra.ruиещё 1

Мало кто любит сдавать экзамены. Но для тех, кто от природы склонен к тревожности, они могут стать настоящим испытанием. Такие люди боятся самих экзаменов, во время тестирования у них возникают неприятные симптомы, а после окончания экзамена они сильно переживают из-за результатов.

Как перестать сильно нервничать перед сдачей экзаменов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам психологов, существуют два компонента, связанных с тревожностью. Это когнитивный элемент (беспокойство о последствиях плохой успеваемости) и эмоциональный элемент (различные физические проявления стресса: учащённый пульс, потные ладони и пр.). В самом худшем случае люди, которые испытывают страх перед экзаменами, будут откладывать учёбу и избегать получения оценок за различные задания. Всё это в итоге может плохо сказаться и на самой учёбе, и на дальнейшей карьере.

К счастью, существует много исследований, в которых изучаются способы борьбы с тревогой перед экзаменами. Многие из таких вмешательств включают также применение методов когнитивно-поведенческой терапии. Это позволяет избавиться от тревожных чувств и мыслей, а также сформировать навыки сдачи тестов и обучения.

Бывают и более творческие подходы, помогающие при стрессе перед сдачей экзаменов. Это раскрашивание различных геометрических фигур или выполнение физических упражнений. Среди других способов борьбы со стрессом выделяют отведение времени в начале экзамена на беглый просмотр вопросов и отведение 10 минут перед самим экзаменом на написание ценностей и того, что важно для вас.

Психология,
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