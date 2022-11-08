4 причины, почему вам трудно тратить деньги на себя

Причины серьезнее, чем вам кажется.

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Казалось бы, в чем вообще проблема, если вам не хочется тратить деньги? На первый взгляд, это отличный способ экономии и также говорит о том, что вы умеете держать себя в руках. Но не все так просто. Мы расскажем, почему бояться тратить на себя — далеко не всегда хорошо. И помогут нам психологи.

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Вам трудно выбирать

Речь идет о повышенной тревожности, когда вы каждый раз начинаете сомневаться, а правильный ли вы сделали выбор. Каждая новая покупка в этом случае приносит больше стресса, чем положительных эмоций. Вот вы купили платье, вроде бы даже подошло по размеру и цвет радует, но все же кажется, что где-то можно было купить дешевле. Такие мысли моментально убивают всю эйфорию от покупки.

Детские травмы дают о себе знать

Родители нередко внушают, что деньги зарабатываются только тяжелым трудом, а большие деньги так и вовсе невозможно заработать. Подобный подход приводит к тому, что ребенок уже во взрослом возрасте, предпочитает не тратить деньги на развлечения, стараясь относиться к заработанному максимально ответственно. В таком состоянии напряжения очень трудно выделить даже небольшую сумму на себя любимого.

Вам кажется, что вы не заслуживаете ничего для себя

Еще одна травма, которая тянется из детства. И если в предыдущем случае человек не тратит деньги из страха, что в какой-то момент ему может не хватить на что-то важное, то в этом случае человек считает, что просто не заслуживает того, что вполне может себе позволить. На первом месте для такого человека всегда кто угодно, но только не он сам. Конечно, важно заботиться о своих близких, но и забывать о себе нельзя — если вы не позаботитесь сами о себе, не позаботится никто.

Вам запрещают тратить