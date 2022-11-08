4 причины, почему вам трудно тратить деньги на себя

Причины серьезнее, чем вам кажется.
Казалось бы, в чем вообще проблема, если вам не хочется тратить деньги? На первый взгляд, это отличный способ экономии и также говорит о том, что вы умеете держать себя в руках. Но не все так просто. Мы расскажем, почему бояться тратить на себя — далеко не всегда хорошо. И помогут нам психологи.
Речь идет о повышенной тревожности, когда вы каждый раз начинаете сомневаться, а правильный ли вы сделали выбор. Каждая новая покупка в этом случае приносит больше стресса, чем положительных эмоций. Вот вы купили платье, вроде бы даже подошло по размеру и цвет радует, но все же кажется, что где-то можно было купить дешевле. Такие мысли моментально убивают всю эйфорию от покупки.
Родители нередко внушают, что деньги зарабатываются только тяжелым трудом, а большие деньги так и вовсе невозможно заработать. Подобный подход приводит к тому, что ребенок уже во взрослом возрасте, предпочитает не тратить деньги на развлечения, стараясь относиться к заработанному максимально ответственно. В таком состоянии напряжения очень трудно выделить даже небольшую сумму на себя любимого.
Еще одна травма, которая тянется из детства. И если в предыдущем случае человек не тратит деньги из страха, что в какой-то момент ему может не хватить на что-то важное, то в этом случае человек считает, что просто не заслуживает того, что вполне может себе позволить. На первом месте для такого человека всегда кто угодно, но только не он сам. Конечно, важно заботиться о своих близких, но и забывать о себе нельзя — если вы не позаботитесь сами о себе, не позаботится никто.
Как правило, такое происходит в семьях с жестким контролем со стороны супруга. Речь идет о классическом абьюзе, когда один из партнеров находится буквально в подчиненном положении. В данном случае мы говорим о финансовом абьюзе. Чаще всего такое происходит, когда женщина находится в зависимом положении и не может в данный момент иметь собственные деньги. Абьюзер всегда использует эту беззащитность, внушая жертве, что ее желания не имеют смысла в принципе и тратить на это свои же деньги абьюзер не станет. Стоит ли говорить, насколько такие отношения разрушающие для психики?