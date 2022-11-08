Эффективные техники для очищения от негатива

Даже при благополучном течении жизни у многих людей накапливается стресс: ответственные задачи, сомнения, мелкие бытовые неурядицы. Когда же окружающий мир становится менее стабильным, а информационное поле регулярно повышает уровень тревожности, особенно трудно сохранять внутренний баланс.

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Только будучи в ладу с собой, можно эффективно справляться с возникающими проблемами, сохранять здоровье, силы, и просто продолжать радоваться жизни. Техниками для оперативного восстановления нервной системы и формирования иммунитета против негатива делится автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин Перукуа.

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Мы сами создаем окружающее пространство

Многие замечают, что каждого человека сопровождает своя атмосфера. К кому-то приятно приходить в гости: будто попадаешь в другой мир, где ничего плохого не может случиться. Некоторые, появляясь на работе, сразу мотивируют коллег улыбаться и решать поставленные задачи легко, без конфликтов и напряжения. Но бывает и наоборот: вроде бы человек не делает ничего плохого, но не располагает к себе, настроение рядом с ним портится, и ему будто всегда не везет.

Такие наблюдения не случайны и не беспочвенны. Ведь человеческий мозг — очень сложная и многоплановая система, а фон эмоций и мыслей можно сравнить с радиоволнами. Мы настраиваемся на одну частоту — позитивную или негативную, слушаем ее, входим в резонанс. А потом «звучим» в соответствии с ней: распространяем положительную или отрицательную энергию. В особенности это касается женщин, природе которых более свойственен принцип «сначала принять в себя, потом выпустить в мир». Разумеется, они чувствительны к посылам извне, обстановке на работе, дома, в дружеском кругу, в обществе. Женщины способны отражать любой негатив в троекратном объеме, тем самым усугубляя собственное психологическое состояние и теряя шанс на гармонизацию окружающего пространства. Именно поэтому для них дело особой важности — забота о себе и очищение внутреннего мира от негатива.

Техники для перенастройки с негативной волны на позитивную

Каждую из приведенных ниже практик можно применять в отдельности, по мере необходимости, но лучше сделать из них комплексную, регулярную медитацию, чтобы точно повысить уровень своей устойчивости к отрицательным сигналам и переживаниям.

Техники для вычищения негатива задействуют три области: дыхание, голос и слух.

— Дыхание

Чтобы вывести себя из состояния подавленности, угнетенности, упадка сил, стоит начинать с «огненных», резких вдохов и выдохов. Потом следует приступать к фазе успокоения, стабилизации внутренних ритмов, насыщения кислородом и долгоиграющей энергией. Для этого вдох нужно делать как можно более глубоким и медленным. В период привыкания к дыхательным упражнениям, достаточно выдыхать на счет 4. А длину вдоха постепенно довести до 6, а потом 8.

— Голос

В моменты напряжения голос всегда становится менее объемным, полнозвучным, ведь связки зажимаются. По тому же принципу негатив закупоривается внутри. Освобождая голос, позволяя себе звучать, можно избавиться от огромного количества отрицательной энергии. Неважно, какой звук идет наружу: это может быть гудение на выдохе, пение, крик. Не стоит действовать через силу, набирать громкость вопреки дискомфорту. Освобождать голос надо бережно и неторопливо.

— Слух

Необязательно ориентироваться на стандартные руководства для медитаций, ведь задача — не войти в транс, а избавиться от накопленного негатива. Спокойная, гармоничная музыка — неплохой вариант, но возможны и другие. Прослушиваемые треки должны в первую очередь содействовать перенастройке, переключению внутреннего радио с отрицательных волн на положительные. Главный момент: нужно сосредоточиться на слухе — просмотр, например, новостной ленты в процессе сведет на нет воздействие звуковой дорожки.