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1 час назад

Что людям мешает получать удовлетворение от работы? Учёные узнали

Ferra.ru

Российские психологи рассказали, что «синдром самозванца» мешает людям получать удовлетворение от работы и быть вовлечённым в неё. Этот синдром проявляется уверенностью в том, что вы не заслуживаете того, что имеете.

Почему вы не получаете удовлетворение от работы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«"Синдром самозванца" оказался связанным как с высокими внутренними стандартами, позитивным эффектом перфекционизма, так и с их завышенной планкой ожиданий по отношению к себе, что является негативным эффектом перфекционизма. Серия множественных регрессионных анализов указала на то, что феномен самозванца и завышенные ожидания являются негативными предикторами увлеченности работой и субъективного благополучия для перфекционистов», — сообщили исследователи.

В результате «синдром самозванца» может привести даже к проблемам в общении с коллегами.

Психология,
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