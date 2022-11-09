Как научиться принимать подарки и комплименты от мужчин? И что делать, если нет ни того, ни другого? Об этом WMJ.ru рассказала блогер, stand-up комик и автор книг Наташа Краснова (@krasnovanatasha).

Фото: WMJ WMJ

Парадоксально, что я пишу статью именно с этим заголовком. Я, женщина, которая большую часть своей жизни старалась быть покладистой и удобной, довольствоваться малым и говорить банальные фразы типа «я тебя люблю просто так, а не за подарки».

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В 25 лет я с предельной убедительностью говорила своему мужу, что не люблю цветы. И что цветы — это убитые растения. «Кому придет в голову радоваться трупам растений, которые заворачивают в полиэтилен и дарят по поводу и без!» Это я говорила на полном серьезе. Когда на очередной международный женский день мой муж подарил мне международное мужское ничего, я натурально слетела с катушек. Со слезами на глазах я кричала в его изумленное лицо: «За все годы ты не подарил мне ни цветочка! Ты меня вообще любишь или что?» В какой-то момент своей истерики я вынуждена была взять минутную паузу, чтобы высморкаться, и мой муж аккуратно ввернул логичную фразу: «Но ведь ты всегда говорила, что не любишь цветы…» Меня накрыло очередной волной праведного гнева и, даже не закончив сморкаться, я заорала на него: «Да нет таких женщин! Ты че, дурак что ли тупой! Все женщины любят цветы!» Я орала и орала, а повисшая на носу сопля делала меня похожей на припадочного индюка в преддверии Дня Благодарения. Вот такая вот женская логика: хотеть цветы и говорить, что не хочешь. Мой муж в тот момент понял только одну вещь: с такой бабой семьи не построишь. И жил после этого со мной еще семь лет. Вот такая мужская логика: не хотеть жить с женщиной, но жить.

Сейчас мне 42 года и поняла одну простую вещь: если мужчина меня любит и он знает, что мне нравится получать букеты цветов, он будет мне их дарить с завидным постоянством. Сейчас мой муж дарит мне цветы по любому поводу: 8 марта, 14 февраля, День учителя (потому что я учитель), День строителя (потому что я строю из себя черт-те что). В общем, использует любой повод, чтобы сделать мне приятно. А то, что мне приятно, видно по моему восхищенному лицу, когда он встречает меня в аэропорту с букетом пионов (не знаю, где он их находит даже зимой). Мой муж теперь дарит мне букеты. Не знаю, почему. То ли потому что я научилась доносить свои желания через свой рот, то ли потому что это новый муж, и он пока еще любит меня.

Это, кстати, основной способ научится принимать подарки и комплименты: понять, что все это — выражение любви вашего мужчины к вам. Глупо ведь на его «я тебя люблю» отвечать «да не стоило так тратиться!», да? Ну, вот видите, как все просто!

Другой вопрос, что делать если ваш мужчина не дарит вам подарки и не делает вам комплименты, хотя вы, вроде, говорили ему уже и прямым текстом, и кривым текстом, и мемы смешные про пионы кидали — и все зря. Тут может быть несколько вариантов пробуксовок.

1. Нет денег

Иногда парень хочет подарить что-то крутое, а денег — ноль. И фантазии, чтобы подарить творческий подарок, тоже ноль. Вот он и живет по принципу: «лучше быть голодным, чем есть, что попало» и «лучше ничего не дарить, чем дарить, что попало».

2. Нет привычки

В его семье так было принято: его отец никогда не дарил цветов его матери, а лучший комплимент — это тот факт, что он каждый день приходит домой и приносит зарплату жене (что как бы означает «я все еще тебя люблю»). Никаких нежностей. Все очень просто. Ваш мужчина вырос в такой семье, для него подарки и комплименты — это «все чешуя какая-то». Иногда мужчина просто не приучен дарить подарки. Он не жмот, он предоставляет вам доступ к своему банковскому счету. Если вам что-то нужно, взяли у него денег и купили. Не самый худший вариант, если честно.

3. Нет благодарности

Как в моем первом браке, вы своего мужчину своей реакцией на подарки и комплименты просто отучили делать вам приятное. Скоро, наверное, и от секса отучите.

4. Нет симпатии

Ну тут самый удручающий вариант: мужику просто плевать на вас и ваши желания. Вы ему говорите: «Мне нравятся пионы». А он про себя думает: «А мне нравится Ксюша из маркетингового отдела. И че теперь?» Такие бывают отношения.