10 советов по борьбе со стрессом и неопределенностью от психолога

Говорят, что важно в стрессовой ситуации оставаться спокойным. Но сделать это бывает не так-то просто. Профессор психологии Бетани Тичман дала несколько рекомендаций по этому поводу.

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Если вы сейчас находитесь в стрессе или в состоянии неопределенности, то прислушайтесь к следующим советам.

Уберите смартфон. Бесконечная прокрутка новостной ленты может только держать вас в напряжении. Известно, что проведение слишком большого количества времени за чтением новостей и за соцсетями в долгосрочной перспективе может плохо сказаться на психическом здоровье. Неопределённость не означает, что всё будет плохо. Поэтому заранее не думайте о наихудшем сценарии.

Не пытайтесь уйти и спрятаться. Такая реакция может быть естественной, но и контрпродуктивной. Лучше постарайтесь продолжать заниматься делом, которое даёт вам ощущение выполненного долга, смысл, приносит удовольствие.

Помните, что это всё временно. Сосредоточьтесь на том, что происходит вокруг вас в настоящий момент. Это, а также осознание того, что подобная ситуация не вечна, поможет вам пережить сложный период.

Не переживайте всё в одиночку. При остром стрессе люди справляются с ним гораздо лучше, когда у них есть поддержка со стороны.

Не забывайте регулярно заботиться о себе. То есть правильно питаться, выполнять физические упражнения, хорошо спать. Помогайте другим. Исследования показывают, что помощь другим может положительно повлиять на психическое здоровье человека. Также это даёт ощущение контроля.

Поймите, что вам помогает расслабиться или стать более сосредоточенным. У кого-то это сосредоточение на своём дыхании и его замедление, а у кого-то - переоценка тревожных мыслей и принятие другой точки зрения. Проявите к себе сострадание. Сейчас сложные времена, и непросто абсолютно всем.