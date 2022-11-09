Сексолог рассказал, как психика мужчины реагирует на насилие

Закрытые сообщества — это группы, доступ к которым имеется только у ее участников. И в таких местах также существуют отношения, в которых зачастую не соблюдаются правила этичного секса. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили об отношениях там, куда обычно не пускают женщин.
Вместе с Дмитрием Орловым — врачом-сексологом, психотерапевтом и психиатром мы обсудили секс в самых закрытых сообществах — в армиях, тюрьмах, сектах и других учреждениях.
Таймкод:
1.20 — Как психика адаптируется к жизни в закрытом сообществе
2.10 — Каково это жить в секте
3.20 — Как живут дети-Маугли
4.00 — Школе с раздельным обучением — да или нет
9.10 — Почему в закрытые сообщества не допускают женщин
Часть 1. Церковь.
11.50 — Насколько человек способен отречься от своих желаний
15.28 — Неочевидные причины, почему люди могут отрекаться от отношений
18.00 — Могут ли духовные практики могут усмирить либидо
19.40 — Почему происходят секс-скандалы с юными прихожанами
22.00 — Как система насилия воспроизводит саму себя
23.00 — Почему узнавать плохое о духовных людях так трудно
25.25 — Могут ли ошибки человека поколебить веру
Часть 2. Армия.
26.19 — К чему приводит помещение мужчин на пике сексуальности в закрытое помещение
29.19 — Почему возникают неуставные отношения
30.18 — Почему секс с мужчиной — это не всегда про ориентацию
32.00 — Как продержаться год без секса
33.06 — Организм адаптируется к отсутствию секса?
34.39 — Про сексуализированное насилие
38.50 — Возникает ли зависимость от насилия
Часть 3. Тюрьма.
41.25 — Почему люди занимаются однополым сексом в тюрьме
45.19 — Почему нельзя справиться с помощью мастурбации
45.46 — Опущенный: как психика мужчины реагирует на насилие
50.20 — Возможно ли заниматься этичным сексом после опыта неэтичного
54.20 — Если допустить секс в жизнь людей, это психологически облегчит жизнь людей или нет
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова