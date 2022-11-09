Сексолог рассказал, как психика мужчины реагирует на насилие

Закрытые сообщества — это группы, доступ к которым имеется только у ее участников. И в таких местах также существуют отношения, в которых зачастую не соблюдаются правила этичного секса. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили об отношениях там, куда обычно не пускают женщин.

Фото: unspalsh unspalsh

Видео дня

Вместе с Дмитрием Орловым — врачом-сексологом, психотерапевтом и психиатром мы обсудили секс в самых закрытых сообществах — в армиях, тюрьмах, сектах и других учреждениях.

Таймкод:

1.20 — Как психика адаптируется к жизни в закрытом сообществе

2.10 — Каково это жить в секте

3.20 — Как живут дети-Маугли

4.00 — Школе с раздельным обучением — да или нет

9.10 — Почему в закрытые сообщества не допускают женщин

Часть 1. Церковь.

11.50 — Насколько человек способен отречься от своих желаний

15.28 — Неочевидные причины, почему люди могут отрекаться от отношений

18.00 — Могут ли духовные практики могут усмирить либидо

19.40 — Почему происходят секс-скандалы с юными прихожанами

22.00 — Как система насилия воспроизводит саму себя

23.00 — Почему узнавать плохое о духовных людях так трудно

25.25 — Могут ли ошибки человека поколебить веру

Часть 2. Армия.

26.19 — К чему приводит помещение мужчин на пике сексуальности в закрытое помещение

29.19 — Почему возникают неуставные отношения

30.18 — Почему секс с мужчиной — это не всегда про ориентацию

32.00 — Как продержаться год без секса

33.06 — Организм адаптируется к отсутствию секса?

34.39 — Про сексуализированное насилие

38.50 — Возникает ли зависимость от насилия

Часть 3. Тюрьма.

41.25 — Почему люди занимаются однополым сексом в тюрьме

45.19 — Почему нельзя справиться с помощью мастурбации

45.46 — Опущенный: как психика мужчины реагирует на насилие

50.20 — Возможно ли заниматься этичным сексом после опыта неэтичного

54.20 — Если допустить секс в жизнь людей, это психологически облегчит жизнь людей или нет

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий