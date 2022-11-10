Названы привычки, которые делают людей глупее

Помните, как в детстве родители отгоняли нас от телевизора, чтобы мы «не растеряли последние мозги»? Оказывается, в чём-то они были правы. Человеческий мозг — сложный механизм. На его работу влияют не только вредные привычки, вроде пристрастия к алкоголю или курению. На нашей способности к запоминанию, воспроизведению и анализу информации сказываются даже самые бытовые вещи. Рассказываем о семи привычках, которые вредят нашему уму.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Просмотр реалити-шоу

Видео дня

Любите проводить время за просмотром программ о непростой судьбе родивших в 16 или о том, как толпа девушек соревнуется за сердце одного-единственного? Имейте в виду, что учёные уже сделали вывод о том, что качество ТВ-шоу, которые мы смотрим, влияет на умственный потенциал. Если уж смотреть телевизор, то выбирайте образовательные и познавательные передачи, концерты классической музыки или кино.

Залипание в соцсетях

Социальными сетями можно пользоваться по-разному. Кто-то извлекает из них нужную информацию и пользуется ей для саморазвития, но при этом имеет хобби и увлечения в реальной жизни. Это хорошо влияет на кругозор и формирование индивидуальности. А вот если вы привыкли часами тупо скроллить ленту, ставить лайки и рассылать огонёчки, уровень вашего интеллекта со временем начнёт снижаться.

Слова-паразиты в речи

Грамотная речь, способность внятно и корректно излагать свои мысли — один из признаков умного человека. И наоборот, сложности с подбором слов и частые запинки указывают на ограниченный словарный запас говорящего и трудности в общении. Хотите оставаться умным — следите за языком. Важный шаг — избавляться от слов-паразитов: «короче», «как его», «это», «типа того» и прочих. И конечно, вставлять в каждое предложение без повода нецензурную брань тоже не стоит. Хотя, как оказалось , мат полезен для сердца. Как всегда — одно лечим, другое калечим.

Социальная изоляция

Молодые мамочки, которые в первый год жизни ребёнка практически выпадают из общества, могут много рассказать о том, как отсутствие общения влияет на мозг. Бывают периоды, когда никуда не хочется вылезать из своей уютной норки, но всё же именно за счёт общения с другими людьми мы прокачиваем свой ум. Важно посещать новые места и заводить знакомства.

Плохой сон

Привычки ложиться под утро или спать меньше шести часов — сами по себе не признак большого ума, ведь о пользе сна нам рассказывают с детства. Во сне мозг выполняет важную работу — обрабатывает всю поступившую за день информацию. Когда мы не высыпаемся, этот процесс не происходит и в результате страдает память.

Вредная еда

Фастфуд и жирная пища плохо влияют на память, мыслительные процессы и мотивацию. Избыток жира в еде тормозит работу допамина, который стимулирует мозг к работе. Дефицит этого вещества грозит депрессией и заболеваниями нервной системы.

Выполнение нескольких дел одновременно