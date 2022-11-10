4 признака, которые выдают "моральную старушку"

Грамотный макияж, укладка и процедуры у косметолога способны скрыть внешние проявление возраста. Однако порой этого недостаточно: нередко уже в 35 лет (а иногда раньше!) женщины сталкиваются с синдромом "моральной старушки", который серьезно влияет на их жизнь, даже если сами они об этом не догадываются.

Фото: Кадр из фильма "Служебный роман" Кадр из фильма "Служебный роман"

Подробнее о том, какие признаки выдают "моральную старушку" – в материале "Рамблера".

Внутренние запреты

Вы запрещаете себе невинную шалость даже в мыслях, что уж говорить о реальной жизни. К невинным шалостям относится любая мелочь, способная доставить удовольствие, но не вписывающаяся в вашу систему координат: будь то флирт с незнакомым мужчиной, алая помада или новое необычное хобби.

Покорность судьбе

Вы годами живете в несчастном браке, ходите на опостылевшую работу и продолжаете общаеться с "токсичным" окружением, которое лишь высасывает из вас энергию. При все этом вы смиряетесь с обстоятельствами и не пытаетесь хоть как-то изменить свою жизнь, из-за чего становитесь лишь несчастнее.

Экономия на себе

Бездумное расточительство не приводит ни к чему хорошему, но и излишняя скупость по отношению к себе – тревожный сигнал. Если вы месяцами отказываете себе в новом платье, походе к парикмахеру и даже в качественной еде – это верный повод насторожиться и пересмотреть свое поведение.

Эмоциональная усталость