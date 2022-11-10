5 шагов, которые помогут женщине стать счастливой

Большинство из нас рано или поздно задумывается о том, зачем мы пришли в этот мир. Какова та высшая цель, ради которой мы живём. Возможно ли ответить на эти вопросы? Я отвечу «да», и ответ кроется в предназначении.

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В этой статье я расскажу, что это и как найти своё предназначение в жизни.

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Что такое предназначение?

Предназначение — это набор основных и второстепенных событий, которые обязательно должны произойти в жизни человека, потому что предопределены чем-то божественным или судьбоносным. Эти ситуации точно произойдут вне зависимости от того, какую жизненную линию вы выберете.

Все остальные события — и ежедневные, и значимые — это полностью творчество нашей души и реализация тех позитивных или негативных и ограничивающих установок и убеждений, которые сформировались в семье и в более ранних воплощениях.

Предназначение проявляется в виде стремления души, склонности или таланта в определённом виде деятельности. Это могут быть успехи в творчестве, точных или естественных науках, новейших и компьютерных технологиях, эзотерике и прочих.

Каждый способен найти предназначение?

Первоначальная ответственность за правильное определение предназначения лежит на родителях, которым важно рассмотреть потенциал каждого ребёнка в семье, не обделяя никого. Поскольку такие склонности могут проявляться и в юном возрасте, и у детей в 10-11 лет.

Здесь важно индивидуально учитывать способности и задатки ребёнка, а не реализацию собственных неосуществившихся желаний или популярность какой-либо сферы.

Взрослому человеку при поиске предназначения важно осознать, что каждая личность имеет право и возможность выбрать лучший вариант своей изобильной реальности из всех возможных, ведь при рождении мы получаем только дорожную карту, но её выполнение — это чистой воды творчество и наши действия.

Мы можем корректировать свою жизнь и делать её проще, легче и насыщеннее, но 99% людей пока ещё этим не пользуются по ряду причин.

Сигналы предназначения

Самое интересное в битве с предназначением, что человек никогда не выигрывает. Если с ним начинают происходить не благостные, жёсткие события — физические травмы и заболевания, аварии, потери денег, постоянные конфликты. Здесь нужно действовать быстро, дать себе самому или с помощью специалиста понять, как изменить вектор жизни с минуса на плюс.

Это как с автомобилем: сломался — чиним, на сломанном не доедешь до цели.

К нам время от времени приходят проводники и учителя, которые помогают найти лучший сценарий. Если мы живём в благостном сценарии, то наставники приходят легко, и мы их быстро находим. Если же мы живём в энергии невежества или страсти, то в этом случае как получится.

Всё может развиваться очень тяжело: человек болеет, теряет деньги и здоровье, деградирует. Таким образом, вселенная говорит о мерах коррекции, которые пришла пора внедрить.

В поиске предназначения нужно учиться распознавать свои негативные эмоции, а также реакцию мира на вас — как мир выстраивается вокруг вас?

Если у вас есть лёгкие события и результаты вашей мгновенной манифестации происходят как надо, то, значит, вы живёте в благости. Если события вокруг негативные и связаны с опасностью и вредом, то вы не появляетесь по нужно сценарию предназначения.

В идеале каждому человеку нужно освоить такое состояние, когда он слышит свою душу, тело, разум и Творца одновременно, и всё принимается в жизнь. Без отрицания и напряжения. Это высший пилотаж, нужно к этому стремиться через медитации, физическую активность, общение с наставниками.

5 шагов к своему предназначению

Давайте начнём с малого и составим алгоритм действий для поиска предназначения. Это путь не одного дня или недели, он требует постоянной работы с мышлением и честных ответов от себя на все вопросы:

Работаем над любовью и уважением к себе, обязательно исцеляем негативные сценарии. Под ними подразумеваются те ограничивающие установки из детства, окружения и мышления, которые не дают совершать определённые действия. Занимаемся духовным и физическим развитием. Пробуем разные хобби. Возможно, в одном из них и кроется предназначение. Даже если вначале кажется, что это всё глупо и несерьёзно, в дальнейшем как раз оно может стать делом всей жизни. Наполняем себя внутренне и делимся этой энергией с окружающими. Следуем простой вселенской истине: чем больше отдаёшь, тем больше получаешь – так приходим к навыку материализации.

3 ограничения, которые нам мешают

Неверные ограничивающие установки

Мы умеем материализовывать, то есть создавать любые вещи и события, этот навык доступен нам с рождения. Однако нужно следить за точной формулировкой того, что мы хотим. Иначе может получиться, что мы, создавая деньги, одновременно создаём что-то, куда эти деньги уйдут, например, из-за внутреннего убеждения, что деньги — зло и корень всех проблем.

Допустим, выходим на новую более высокооплачиваемую работу, но тратим больше времени и денег на дорогу и устаём, ведь внутренне думаем «Я не заслужила такой должности».

Получается, что мы бы и рады выйти из этого колеса повторяющихся событий, но не можем. Ограничивающие убеждения не пускают создать изобилие, а это, в свою очередь, мешает выполнять своё предназначение.

Страхи

В мире существует около 2% процентов людей, которые легко и комфортно движутся по жизни и создают себе идеальные события. Все остальные частенько задумываются и притормаживают в сложных ситуациях, боятся осуждения окружающих и ещё много чего боятся.

Хотя именно в страхе лежит огромный ресурс для нас. Лишь единицы принимают решение выйти из скорлупы, и они находят своё предназначение быстрее.

Отсутствие наставника

Сейчас всё большее количество людей находят для себя специалистов-проводников по работе с подсознанием и мышлением, помощников в поиске предназначения.

Такие эксперты и наставники помогают быстрее и точнее осознать ваше истинное предназначение, буквально вычленить всё необходимое из многолетних завалов ненужной информации. Их деятельность действительно полезна, потому что они дают объективный взгляд со стороны, который сами мы себе дать не можем.

Если у вас есть нескончаемое беспокойство о том, что что-то нужно менять и что вы будто живёте не своей жизнью, то это сигнализирует, что пришло время обратиться к своей душе и отыскать в ней сокровища, которые там спрятаны. Эти сокровища сделают вас сначала богаче духовно, а затем и материально.