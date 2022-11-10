Почему состояние счастья кажется таким неуловимым

Как показывает исследование, опубликованное в Psychological Science, счастье может казаться человеку неуловимым из-за чувств, которые он испытывает в настоящий момент. К этому выводу пришли эксперты из Университетского колледжа Лондона и Сорбоннского университета.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Для того чтобы понять, почему некоторым людям так сложно испытать ощущение счастья, авторы нового исследования Альберто Прати и Клаудиа Сеник проанализировали данные четырёх опросов. Прежде всего, это была информация из исследования благосостояния граждан Германии, которое проводилось Немецкой социально-экономической группой. Особое внимание сосредоточили учёные на ответах 11 056 участников, которые были даны в 2006-2016 годы.

Выяснилось, что люди, которые ежегодно сообщали о более высокой удовлетворённости жизнью, с большей вероятностью выбирали диаграмму, которая демонстрировала постоянное улучшение. Соответственно, люди, которые были средне удовлетворены своей жизнью, выбирали диаграмму с небольшим улучшением, а те, кто сообщал о низкой удовлетворённости жизнью, чаще всего выбирали диаграмму, которая демонстрировала снижение их благополучия.

Люди склонны смешивать воспоминания о прошлом с чувствами, которые они испытывают в настоящий момент. Результаты других исследований это тоже подтвердили.