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1 час назад

Как не поддаться унынию и депрессии: причины осенней хандры и способы преодоления

Чемпионат.com

Победить серость и уныние легко, если слушать свой организм.

Как не поддаться унынию и депрессии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ноябрь традиционно считается самым серым и унылым месяцем в году (для тех, кто живёт в России, конечно). Именно в такую погоду легче всего поддаться депрессивным настроениям, но, если следовать этим простым советам, можно оставаться бодрыми и полными сил.

Соответственно, чтобы не допустить его, необходимо уметь расслабляться на психологическом и физическом уровнях, повышать стрессоустойчивость, учиться просто радоваться элементарным вещам: новому дню, вкусному кофе. Отслеживать, что наполняет энергией, а что, напротив, отбирает силы. Практиковать дыхательные техники восполнения энергии, медитировать, отдыхать на природе.

Устроить себе отпуск от рабочих дел, сменить обстановку. Немаловажно и пересмотреть окружение. Возможно, есть люди, с которыми часты конфликты, люди, которые манипулируют или подавляют. Следует определить с ними дистанцию или исключить из своего круга общения вовсе.

Анна: Обратите внимание на своё отношение к рабочим и семейным обязанностям. Возможно, есть ситуации, которые являются психологическим триггером негативных эмоций, переживаний. В этом случае следует обратиться к психотерапевту и проработать травматичные ситуации.

Ранее писали об упражнениях, которые помогут вернуть осознанность в любой ситуации.

Но если вы чувствуете, что уныние накрывает вас прямо сейчас, попробуйте простые и быстрые действия, которые поднимут настроение.

Выберите один из способов или придумайте свой. Главное, слушайте свой организм и вовремя реагируйте на его сигналы. Кстати, советы из списка можно использовать каждый день в качестве профилактики.

Собрали 20 мудрых цитат из детских книг, которые заставляют задуматься о жизни.

Психология,
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