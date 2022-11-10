Что мешает воспоминаниям о прошлом благополучии

Исследования, проведенные в журнале Psychological Science, показывают, что одной из причин, почему счастье может казаться таким неуловимым, является то, что наши текущие чувства могут мешать воспоминаниям о нашем прошлом благополучии.

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"Счастливые люди склонны преувеличивать улучшение удовлетворенности жизнью с течением времени, в то время как несчастные склонны преувеличивать ухудшение своего уровня счастья. Это указывает на определенную путаницу между ощущением счастья и ощущением улучшения", - пояснили авторы исследования Альберто Прати и Клаудия Сеник.

Прати и Сеник проанализировали данные четырех продольных опросов, чтобы выяснить, как наши нынешние чувства влияют на наши воспоминания о прошлом счастье.

В частности, Прати и Сеник проанализировали существующие данные исследования благосостояния немецких граждан, проводимого German Socio-Economic Panel, сосредоточившись на ответах 11 056 участников в период с 2006 по 2016 год. Каждый год участники сообщали, насколько они удовлетворены своей жизнью по шкале от 1 до 10. В 2016 году респондентов также попросили выбрать один из девяти линейных графиков, который лучше всего отражает траекторию их удовлетворенности жизнью за последнее десятилетие.

Выбранные участниками графики в целом отражали их прошлые ответы, пишут Прати и Сеник в статье. Люди, которые сообщали о более высокой удовлетворенности жизнью в настоящее время, чаще выбирали график, иллюстрирующий постоянное улучшение. Люди со средней удовлетворенностью чаще выбирали график, иллюстрирующий незначительное улучшение, а люди с низкой удовлетворенностью текущей жизнью чаще выбирали график, иллюстрирующий спады в их благополучии.

"Люди способны вспомнить, как они раньше относились к своей жизни, но они также склонны смешивать эти воспоминания с тем, как они чувствуют себя в настоящее время", - сказали Прати и Сеник.