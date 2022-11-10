Психологи обнаружили, что высокий доход не защищает от депрессии

Ученые из Университета штата Юта выяснили, что люди с высоким уровнем доходов имеют такую же частоту депрессивных симптомов, что и люди с низкими доходами. Работа опубликована в журнале American Psychologist.

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В исследовании приняли участие 498 тыс. человек из США. Авторы учли их пол, возраст, уровень дохода, образование и происхождение. Депрессивные симптомы оценивались с помощью анкет. Оказалось, что доход был связан с депрессивными симптомами, но не линейно: люди с высоким и низким доходом имели примерно одинаковые баллы депрессии. При этом у людей со средним доходом наблюдалось значительно меньше депрессивных симптомов.