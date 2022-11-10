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1 час назад

Психологи обнаружили, что высокий доход не защищает от депрессии

Газета.Ru

Ученые из Университета штата Юта выяснили, что люди с высоким уровнем доходов имеют такую же частоту депрессивных симптомов, что и люди с низкими доходами. Работа опубликована в журнале American Psychologist.

Психологи обнаружили, что высокий доход не защищает от депрессии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 498 тыс. человек из США. Авторы учли их пол, возраст, уровень дохода, образование и происхождение. Депрессивные симптомы оценивались с помощью анкет. Оказалось, что доход был связан с депрессивными симптомами, но не линейно: люди с высоким и низким доходом имели примерно одинаковые баллы депрессии. При этом у людей со средним доходом наблюдалось значительно меньше депрессивных симптомов.

Аналогичная зависимость наблюдалась для лет, потраченных на образование, но только для участников европейского происхождения. Авторы считают, что практикующие врачи должны рассмотреть возможность проведения скрининга на депрессию среди клиентов с низким и высоким доходом. Также эти результаты показали, что политики должны уделить внимание переходу бедных людей в средний класс.

Психология,
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