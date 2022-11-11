Названы психологические причины набора лишнего веса

«Это про недосказанность, когда мы стараемся промолчать в ущерб себе, не можем ответить "Нет", стремимся предугадать ожидания окружающих и отвечаем так, как нужно им (но не нам). Конечно же, так проще, чем попытаться отстоять свою точку зрения. При этом эмоции и истинные чувства, которые мы скрываем от всех, накапливаются внутри нас и превращаются в лишние килограммы», — рассказала Козловская.