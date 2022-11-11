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2 часа назад

Названы психологические причины набора лишнего веса

Мослента

Психологические причины набора лишнего веса в беседе с «Мослентой» назвала трансформационный коуч Наталья Козловская.

Названы психологические причины набора лишнего веса
Фото: МослентаМослента

«Первая причина — это включение защитной функции. Когда человек пытается защититься от окружающего мира, его тело подсознательно считывает это намерение и начинает наращивать "броню". Лишний вес — это та самая оболочка, при помощи которой тело защищается», — рассказала Козловская.

Вторая психосоматическая причина лишнего веса — желание быть заметными, важными, продолжила коуч.

«В этом случае тело считывает сигнал как необходимость расшириться, чтобы нас заметили. Срабатывает установка: чем я больше, тем чаще меня замечают и, соответственно, больше любят. С помощью лишних килограммов тело говорит: "Я здесь, я есть, любите меня"», — объяснила она.

Третья причина лишнего веса, по словам собеседницы «Мосленты», может говорить о вынужденном молчании: такое случается в ситуациях, когда человек копит в себе эмоции, чувства, слова.

«Это про недосказанность, когда мы стараемся промолчать в ущерб себе, не можем ответить "Нет", стремимся предугадать ожидания окружающих и отвечаем так, как нужно им (но не нам). Конечно же, так проще, чем попытаться отстоять свою точку зрения. При этом эмоции и истинные чувства, которые мы скрываем от всех, накапливаются внутри нас и превращаются в лишние килограммы», — рассказала Козловская.

Психология,Наталья Козловская,
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