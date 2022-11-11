Сексологи объяснили, как пробудить женское либидо

Сексологи Шантель Оттен и Алекс Тркуля в беседе с refinery29.com рассказали, как разогреть женское либидо.
Тркуля отметила, что на сексуальное желание женщины влияет множество факторов: от физических до социокультурных. Нередко на либидо негативно сказывается употребление антидепрессантов, хронические недуги и заблуждения о сексе.
Чтобы повысить уровень либидо Тркуля посоветовала работать со стрессом:
"Лучшее, что можно сделать для своего либидо — снизить уровень стресса. Повлиять на внешние (работа, отношения, дети) и внутренние (самокритика, переживания за свою внешность, тревога) стрессовые факторы, чтобы усилить его".
В свою очередь, Оттен рекомендовала мужчинам оказывать партнершам не только сексуальное внимание:
"Постарайтесь сфокусироваться на интимности в широком смысле, чтобы заново выяснить, как выглядит секс в ваших отношениях. Иногда либидо в долгосрочной перспективе могут повысить такие интимные моменты, как массаж стоп на диване".
Эксперты также напомнили о том, что залог хорошего секса – коммуникация в паре и открытый диалог, поскольку с возрастом интимные потребности меняются.
"Никто не ожидает, что вы будете сгорать от страсти всю жизнь, так что стресс снять помогут немного терпения и уважения к тому, что в течение жизни сексуальности меняется. Перестаньте сравнивать свой секс с чужим, сфокусируйтесь на интимности и диалоге",
– заключила Тркуля.
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