Сексологи объяснили, как пробудить женское либидо

"Никто не ожидает, что вы будете сгорать от страсти всю жизнь, так что стресс снять помогут немного терпения и уважения к тому, что в течение жизни сексуальности меняется. Перестаньте сравнивать свой секс с чужим, сфокусируйтесь на интимности и диалоге",