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3 часа назад

Сексологи объяснили, как пробудить женское либидо

Мира Маркина

Сексологи Шантель Оттен и Алекс Тркуля в беседе с refinery29.com рассказали, как разогреть женское либидо.

Сексологи объяснили, как пробудить женское либидо
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Тркуля отметила, что на сексуальное желание женщины влияет множество факторов: от физических до социокультурных. Нередко на либидо негативно сказывается употребление антидепрессантов, хронические недуги и заблуждения о сексе.

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Чтобы повысить уровень либидо Тркуля посоветовала работать со стрессом:

"Лучшее, что можно сделать для своего либидо — снизить уровень стресса. Повлиять на внешние (работа, отношения, дети) и внутренние (самокритика, переживания за свою внешность, тревога) стрессовые факторы, чтобы усилить его".

В свою очередь, Оттен рекомендовала мужчинам оказывать партнершам не только сексуальное внимание:

"Постарайтесь сфокусироваться на интимности в широком смысле, чтобы заново выяснить, как выглядит секс в ваших отношениях. Иногда либидо в долгосрочной перспективе могут повысить такие интимные моменты, как массаж стоп на диване".

Эксперты также напомнили о том, что залог хорошего секса – коммуникация в паре и открытый диалог, поскольку с возрастом интимные потребности меняются.

"Никто не ожидает, что вы будете сгорать от страсти всю жизнь, так что стресс снять помогут немного терпения и уважения к тому, что в течение жизни сексуальности меняется. Перестаньте сравнивать свой секс с чужим, сфокусируйтесь на интимности и диалоге",

– заключила Тркуля.

Ранее "Рамблер" сообщал, какую ошибку допускают женщины при попытке вернуть в отношения страсть.

Психология,
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