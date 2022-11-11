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1 час назад

Психолог объяснила «самодурством» мелких компаний подбор сотрудников по знакам зодиака

Говорит Москваиещё 1

Согласно исследованию «Работа.RU», лучшими работниками считаются Тельцы, Девы и Овны.

Психолог оценила подбор сотрудников по знакам зодиака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Реже всего предпочтение отдают Скорпионам и Ракам. 15% руководителей компаний проверяют гороскопы кандидатов при трудоустройстве.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина заявила, что рекрутинг — трудоёмкий процесс. Руководствоваться понятиями из астрологии главы небольших фирм решают из-за нежелания озадачиться анализом соискателя.

«Я прочитала, что лучше всего котируются Тельцы и Девы. С точки зрения банального трактования гороскопа — всё понятно. Это тенденция к упрощению. Она связана и с общей усталостью, и с распространением социальных сетей, и с поп-психологией, которая даёт простые решения. Думаю, что этим будут грешить руководители небольших компаний, у которых частный бизнес, которые могут позволить себе самодурство».

Лейкина также выразила надежду, что в крупных предприятиях к вопросам трудоустройства относятся более серьёзно.

«Понять, насколько кандидат соответствует по компетентности, лояльности, по типажу, — это довольно затратная история. Возникает иллюзия, что ты имеешь очень простой ключ. Хочется надеяться, что крупные корпорации и руководители, которые серьёзно о своём бизнесе пекутся, будут более квалифицированно оценивать сотрудников. Надеюсь, что тенденция кратковременная».

Чаще всего на знак зодиака обращают внимание при поиске сотрудника на руководящие должности, специалистов в сфере продаж, а также менеджеров, пишет газета «Известия».

Из него следует, что гороскопом будущего сотрудника интересуются не только работодатели, но и самим соискателям важно, с представителем какого знака предстоит работать. Так, почти половина россиян проверяют совместимость со своим будущим начальником.

По мнению экспертов, на сегодня всё большее число руководителей отдают предпочтение так называемым мягким навыкам — способности находить общий язык, эмоциональному интеллекту, коммуникабельности и эмпатии.

Психология,
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