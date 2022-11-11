Психолог оценила подбор сотрудников по знакам зодиака

«Я прочитала, что лучше всего котируются Тельцы и Девы. С точки зрения банального трактования гороскопа — всё понятно. Это тенденция к упрощению. Она связана и с общей усталостью, и с распространением социальных сетей, и с поп-психологией, которая даёт простые решения. Думаю, что этим будут грешить руководители небольших компаний, у которых частный бизнес, которые могут позволить себе самодурство».