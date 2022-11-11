Пять признаков, что вы плохая дочь

Мама просила вас поехать на дачу, вы отказались, а теперь мучает совесть? Для такого случая мы подготовили чек-лист непутевых дочерей. Сверяйтесь и ищите отличия.

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Вам не важны интересы родителей

Понимаем, вам не интересно обсуждать тетю Любу, настойку шалфея и личную жизнь Андрея Малахова. Но вы ведь рассказываете матери о своих проблемах? Она вас слушает, так что готовьте свои уши, пришла ее очередь выговориться.

Вы критикуете родителей

Да, по мнению психологов, наши проблемы родом из детства, но вы давно уже вступили во взрослую жизнь. Пора забыть претензии и вспомнить про ответственность за свои поступки. На ком она лежит? Уж точно не на ваших пожилых родителях.

Вы считаете, что они вам должны

Почему другие бабушки отводят внуков на кружки, а ваша мама активный адепт «Московского долголетия»? Стоп! Это ее выбор, она может распоряжаться своей жизнью как хочет.

Вы не помогаете родителям

Вас просят купить чайный гриб и оформить подписку на журнал «Сваты»? Когда вам заниматься этой ерундой, у вас полно своих проблем.

Вы знаете лучше, что им делать