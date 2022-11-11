Как выбрать новогодние подарки для близких

— Если в отношениях всё хорошо, оба партнера понимают, что им хватает эмоций, их отношения находятся на высоком эмоциональном уровне, то подарок можно сделать полезный. А если в отношениях кризис нужно сосредоточиться на поиске именно эмоционального, яркого подарка, который будет иметь романтическое направление, — такой совет дал эксперт в комментарии «Радио 1».