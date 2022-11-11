Психолог назвала признаки поведения абьюзера

Клинический психолог Катерина Алексеева рассказала, по каким признакам можно распознать манипулятора.
Абьюзерами могут быть представители обоих полов, отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
«Женщины-абьюзеры могут манипулировать мужчиной сексуальной жизнью, контролировать, обесценивать, оскорблять и критиковать. У мужчин вариаций абьюза больше. Это может быть моральное, психологическое, финансовое и физическое насилие», — перечислила психолог.
По её словам, если вы чувствуете эмоциональное или физическое истощение после общения с человеком, не стоит игнорировать этот сигнал.