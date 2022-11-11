Почему люди закупаются ненужным барахлом в «черную пятницу»

Праздничные распродажи — самая тяжёлая пора для бюджета. Вроде уже обещал себе не тратиться на ненужную ерунду, а как увидишь кричащие объявления об акциях и скидках в 50–70% — и дальше всё как в тумане. Психолог Екатерина Домбровская объяснила, что толкает людей на импульсивные покупки. Оказалось, всему виной чувство вины и стресс — именно они делают кассу продавцам.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, в период распродаж и акций возрастает уровень тревожности и стресса. Всё дело в том, что люди сперва сметают товары без задней мысли, а потом ругают себя за доверчивость (особенно если покупки оказались не очень).

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Каждая покупка (особенно если это давняя хотелка и тем более если она сопряжена с большими тратами) дарит позитивные эмоции. А если её удалось провернуть с внушительной скидкой — вообще хорошо. Именно поэтому фразы «скидка 70–80–90%», «товар за полцены», «уникальная акция» действуют словно валерьянка на котов. А этим пользуются маркетологи. И нечестные продавцы, которые за пару недель до распродажи накручивают цены, чтобы без потерь их снизить.

«Покупки в период распродаж — сезонных, "черных пятниц", новогодние и прочие, по сути, импульсивные. Мы можем соблазниться на те товары и услуги, которые не приобрели бы в обычное время, поскольку особой потребности в них нет», — объяснила Домбровская.

Навязчивая реклама, о которой кричат из каждого утюга, вводит человека в стрессовое состояние ещё до начала распродажи. Человека будто программируют на бездумные покупки, и в итоге они перекрывают стресс, гасят избыточное возбуждение в мозге. У человека возникает ощущение, что он сделал что-то важное, вознаградил себя за усилия и переживания. Особенно сильно это чувствуется во время нестабильности или политической тревожности.

В Роспотребнадзоре призвали быть с распродажами внимательнее, так как не каждый продавец может быть честен с покупателем. Многие в погоне за прибылью активно пользуются доверчивостью людей, их желанием сэкономить деньги — и не всегда доступно доводят до потребителей условия, подстёгивают их брать невыгодные кредиты. Поэтому важно делать покупки «на трезвую голову», не поддаваясь на заманчивые рекламные слоганы и яркие баннеры.