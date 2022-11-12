Россиянам раскрыли способ справиться с «вьетнамскими флешбэками»

Все знают поговорку «С глаз долой, из сердца вон». Но эта прописная истина не всегда срабатывает, и неприятные и мучительные воспоминания преследуют день за днём. Однако психология знает простые методы, которые могут справляться с неприятными воспоминаниями просто и надёжно — да так, что приёмы считают каким-то волшебством. По словам клинического психолога Дениса Долгова, справиться с последствиями тяжёлых травм и стрессов можно даже в домашних условиях.

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Как отметил эксперт, упражнение должно помочь, если негативные эмоции ещё не пошатнули вашу психику (но если со здоровьем не всё в порядке — обратитесь к специалисту). Иными словами, всё получится, если надо справиться не с «вьетнамскими флешбэками», а со страхом перед экзаменом или неприятными воспоминаниями о конфликте в семье и на работе.

Придётся только активно поработать взглядом. А для этого потребуется спокойный уголок, где вас никто не потревожит. Нужно детально представить «безопасное место», где вы наиболее спокойны и уверены в себе. После нужно выбрать две точки перед собой, которые можно разглядеть, перемещая взгляд из стороны в сторону, но не двигая шеей.

Наконец, нужно сосредоточиться на ситуации, которая вызывает страх, тревогу или беспокойство. Думая о неприятных воспоминаниях, нужно двигать зрачками так, чтобы в поле зрения по очереди оказывались левая и правая точки. После 24–36 движений глазами из стороны в сторону можно отвлечься и подумать, где и что вас беспокоит, а также какие мысли, образы и чувства пришли в голову. Затем мысленно вернитесь в «безопасное место» и побудьте там немного для успокоения.