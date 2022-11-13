Чем мужская дружба отличается от женской: ответ науки

Учеными уже доказано, что хороший круг общения связан с более продолжительной жизнью человека и меньшим количеством болезней у него. Кроме того, люди, имеющие друзей, меньше подвержены стрессу, более оптимистичны, у них также более устойчивая психика. Однако дружба между несколькими мужчинами и несколькими женщинами всё же выглядит по-разному.

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В различных комедиях вы можете увидеть следующее определение мужской и женской дружбы. Мужчины чаще всего общаются друг с друзьями поверхностно либо только по делу. Они обычно обмениваются друг с другом шутками, смотрят спортивные соревнования или пьют пиво.

Женщины же выстраивают с подругами более близкие и глубокие отношения. Во время разговоров они склонны обмениваться секретами друг с другом.

Самое забавное то, что эти стереотипы о женской и мужской дружбе подтверждаются научными исследованиями.

Как отмечает учёный-антрополог из Оксфордского университета профессор Робин Данбар, социальный мир девушек строится вокруг личностных отношений. То есть важно не чем ты занимаешься, а кто ты есть.

Для мужчин при этом важно делать что-то вместе с друзьями. Например, они могут встретиться с ними за кружкой пива или пойти в горы. Сама по себе деятельность не имеет большого значения, главное - чтобы она совершалась совместно с кем-то. В этом случае обычно разговоров бывает не так много - разве что несколько шуток.

То есть разницу между мужской и женской дружбой можно охарактеризовать как «бок о бок» и «лицом к лицу». Когда мужчины встречаются со своими друзьями, они стоят с ними плечом к плечу: в баре, на футбольном поле и т.п. Когда женщины встречаются с подругами, они садятся друг напротив друга и общаются.