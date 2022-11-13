Опять что-то купили? А теперь проверьте себя на шопоголизм

Простые россияне до сих пор считают, что шопоголизм (он же ониомания) — это просто странное заморское слово, которое не имеет к ним никакого отношения. Но врачи убеждены — имеет, и ещё какое.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Шопоголизм на серьёзных стадиях вообще невозможно вылечить без специалиста, как и страсть к алкоголю, наркотикам и азартным играм. Поэтому лучше проверить себя на признаки — вдруг пора не на распродажу, а к психиатру.

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Эксперты признались, что за последние десять лет количество шопоголиков в России выросло почти на треть. И причина тут, как и в любой зависимости, в эмоциональном состоянии людей. Все же помнят, что Россия для грустных? Новая покупочка часто вызывает всплеск гормонов радости и счастья. В этот момент человек по-настоящему доволен и забывает обо всех проблемах. А чтобы они не подкрались вновь, он обычно опрокидывает стопарик. Ну или покупает что-то ещё.

Какие грустинки можно причислить к причинам шопоголизма? Одиночество, недостаток внимания, неудовлетворённость собой, окружением и в целом жизнью, а ещё недавнее расставание. Иногда хочется почувствовать себя выше других (а рядом с консультантами в магазине это делать проще всего). Или не хватает адреналина, а на распродажах иногда такие баталии происходят, что после них потом некоторые вьетнамские флешбэки ловят.

Если что-то из этого присутствует, не стоит прямо уж сразу бить тревогу — лучше сперва проанализировать своё поведение. Периодически прикупить обновочку или провести с подружками выходной в торговом центре — всё ещё «ноу криминалити». А вот если есть симптомы посерьёзнее, то придётся что-то с этим делать.

Шопоголики с нетерпением ждут похода в магазин или с предвкушением считают дни до крупной распродажи, при этом логика в такие моменты уступает место эмоциям. В магазине им интересно всё подряд, они не направятся в определённый отдел, а начнут смотреть всё с самого начала. В корзину шопоголика обычно летит всё, на что падает взгляд, причём не важно, будут на это деньги или вечером придётся сражаться с бомжами за ужин.

Настроение во время шопинга всегда самое приподнятое, время летит незаметно, словно в казино. После покупочки возникает желание похвастаться ей перед друзьями, но их комментарии в духе «Опять что-то купила?» или «Это что, третье чёрное платье?» обижают по-настоящему, будто они покусились на святое и чего-то не понимают.

Если вы нашли у себя какие-то признаки, но в лёгкой форме, то ничего страшного, с этим можно справиться самим. Например, по дороге в ТЦ свернуть в парк и устроить прогулку, позвонить семье, пригласить друзей в гости и так далее. В магазин стоит брать с собой список покупок, шаг влево, шаг вправо — расстрел. Платить лучше наличкой и брать с собой ограниченное количество — сложно купить что-то лишнее, когда у тебя буквально нет денег.