Как не стоит бороться с сезонной депрессией

"В моменты страха и паники, объятия с животными оказывают благоприятный эффект на хозяина. Если регулярно гладить животных, это поможет справиться с рядом психологических проблем. Но если признаки депрессии уже есть, а животного в доме нет, заводить его не стоит, поскольку дополнительная ответственность и обязанности только усугубят депрессивное состояние", – рассказала в интервью для радио Sputnik психоаналитик Ирина Смолярчук.