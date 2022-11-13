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2 часа назад

Как не стоит бороться с сезонной депрессией

Первоисточник

Существует мнение, что домашние животные избавляют от осенней депрессии, однако это не всегда хороший способ справиться с расстройством.

Как не стоит бороться с сезонной депрессией
Фото: ПервоисточникПервоисточник

Обладатели домашних питомцев знают, что при общении с кошкой или собакой настроение повышается, а уровень стресса становится значительно ниже.

"В моменты страха и паники, объятия с животными оказывают благоприятный эффект на хозяина. Если регулярно гладить животных, это поможет справиться с рядом психологических проблем. Но если признаки депрессии уже есть, а животного в доме нет, заводить его не стоит, поскольку дополнительная ответственность и обязанности только усугубят депрессивное состояние", – рассказала в интервью для радио Sputnik психоаналитик Ирина Смолярчук.

Общение с питомцем помогает справиться со стрессом только при условии, что животное в доме уже длительное время.

"Надеяться, что животное решит все проблемы - легкомысленно. Питомец нуждается не только в материальных ресурсах, но и в душевных. Помимо удовольствия, вместе с питомцем появляются и обязанности, что может лишь усугубить состояние человека в депрессии", – предупредила Ирина Смолярчук.

Лучше обратиться за помощью к специалисту. Врач поставит диагноз и даст рекомендации, учитывая особенности диагноза.

Психология,Ирина Смолярчук,
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