Женщины с друзьями-мужчинами вызывают неприязнь у других

Новое исследование показало, что женщины, предпочитающие дружбу с другими женщинами, не доверяют тем, кто чаще дружит с мужчинами. То же самое происходит наоборот.

Результаты показали, что женщины, которые предпочитали дружбу с мужчинами, были более враждебны по отношению к другим женщинам. Те отвечали им взаимностью. Также оказалось, что женщины, у которых больше друзей-мужчин, имели больший успех в половых отношениях и сообщали о большей сексуальной свободе.