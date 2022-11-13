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2 часа назад

Исследование: женщины с друзьями-мужчинами действительно вызывают неприязнь у других

Ferra.ru

Новое исследование показало, что женщины, предпочитающие дружбу с другими женщинами, не доверяют тем, кто чаще дружит с мужчинами. То же самое происходит наоборот.

Женщины с друзьями-мужчинами вызывают неприязнь у других
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи провели в совокупности пять экспериментов с различными женщинами. Их опрашивали и оценивали реакции.

Результаты показали, что женщины, которые предпочитали дружбу с мужчинами, были более враждебны по отношению к другим женщинам. Те отвечали им взаимностью. Также оказалось, что женщины, у которых больше друзей-мужчин, имели больший успех в половых отношениях и сообщали о большей сексуальной свободе.

Психология,
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