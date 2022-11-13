Нетривиальные и действенные способы борьбы с осенней хандрой

Ноябрь считается самым депрессивным месяцем, но мы знаем, что делать с осенней хандрой. Про то, что осень — «унылая пора», мы знаем еще с школьных времен. Уже в нашем веке специалисты по психиатрии выделили отдельный синдром — «сезонное аффективное расстройство»: считается, что именно осенью (и зимой, впрочем, тоже) у многих нарастают депрессивные симптомы. Так что термин «осенняя хандра» уже вполне научен.

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Ну а из-за нестабильной ситуации в мире количество обращений к специалистам за психологической поддержкой выросло и вовсе в разы. Только за три недели — с конца сентября до середины октября — количество таких запросов выросло на 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Справедливости ради сказать, что в этом виновата не только унылая осень. Последние пару-тройку лет мы живем в крайне нестабильном мире. Люди уже привыкли ничего не планировать сильно заранее, поскольку не всегда понятно, что случится буквально завтра. И многих такая неопределенность буквально сводит с ума.

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Социологи объясняют это глобальным переходом из мира VUCA к миру BANI. Эти буквы (см. таблицу) и расшифровывают социальные тренды. Как же справиться с постоянной тревожностью и принять хрупкость нынешнего мира? Послушаем, что говорят специалисты.

«С миром VUCA еще можно было жить, но мир BANI становится совершено неустойчивым. Мы живем в неопределенности, — объясняет Марина Безуглова, кандидат медицинских наук, социолог, коуч, автор книги „Wellbeing: управление стрессом и развитие креативности“. — Но это не так уж и плохо! Если осознать принципы устройства нового мира, можно пересмотреть взгляды на свои адаптационные возможности, чтобы сохранить физическое и психологическое равновесие. Выход из зоны комфорта часто приводит нас к росту и развитию. Увидеть то хорошее, что несет неопределенность, распознать возможности, а не только угрозы — это сознательная положительная переоценка любых обстоятельств, которая создает устойчивость и помогает сохранять здоровье и благополучие во все времена».

Какой из этого выход? Многие, увы, считают лучшим решением просто пойти в аптеку и купить антидепрессанты. За девять месяцев 2022 года россияне купили больше 100 млн упаковок успокоительных средств и около 8,5 млн упаковок антидепрессантов. Это рекордные показатели — на 44% и 48% выше тех, что были зафиксированы годом ранее. И в то же время эти цифры специалистов очень тревожат, если не сказать больше. Ведь речь здесь о рецептурных препаратах, которые очень часто провоцируют серьезные побочные эффекты и синдром отмены.

«В нынешних обстоятельствах люди могут страдать не только от повышенной тревожности, серьезной апатии, но и от реакций организма, спровоцированных серьезным стрессом, — обострения хронических заболеваний или неприятных соматических симптомов — головной боли, тошноты, аритмии», — комментирует Ирина Никулина, известный медицинский эксперт.

Один из способов восстановить душевный комфорт — хороший сон. Причем этот факт научно доказан. "Ученые открыли механизм защиты, основанный на цикличности сна: если мы сталкиваемся с проблемой, надо лечь поспать, — рассказывает Михаил Полуэктов, кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета, президент Российского общества сомнологов. — Сколько нужно спать, чтобы этот механизм работал? Доказано, что взрослым требуется 7—9 часов сна, это научные данные. Даже если вы напряженно работаете, у вас стресс — все равно спать нужно не меньше 7 часов'.

Но здесь тоже закавыка — каждый пятый россиянин сегодня испытывает проблемы со сном. К сожалению, сон, всегда призванный защищать наш эмоциональный фон, продуктивность и даже иммунитет, страдает — дневное напряжение в период сильного стресса попросту не покидает нас с наступлением ночи, а силы и эмоциональный баланс — не восстанавливаются.

Успокоительные препараты в этом случае могут пригодиться, но только — при условии того, что в дальнейшем ваш сон не всегда будет зависеть от них. Если вы испытываете ситуационные проблемы со сном, не подавляйте психические процессы. Постарайтесь прибегать только к тем средствам и препаратам, которые не меняют саму структуру сна. Для начала, если у вас нет противопоказаний, можете начать принимать ванны с магниевой солью. В качестве дополнения можно рассмотреть гомеопатические препараты, которые восстанавливают здоровый сон уже к 3-му дню применения. И не забывайте о ежедневных антистресс-ритуалах — к примеру, эфирных маслах. Но прежде, чем воспользоваться ими, обратите внимание на их состав, они должны быть для вас не только эффективными, но и безопасными. Если к состоянию страха добавляется выраженная аритмия или судороги, могут также понадобиться препараты, направленные на мышечное расслабление.

Слушайте себя

Многие понимают, что без помощи психологов в сегодняшней ситуации не разобраться. Но вы можете и самостоятельно проработать некоторые моменты. Например, одна из важнейших форм психотерапии, которую человек может позволить себе ежедневно — работа с телом. «Главное здесь — осознанное согласие на чувствование своего тела и проживание всех событий своей жизни целиком собой: своим интеллектом, чувствами и реакциями тела. Так вы сможете разобраться в природе своих проблем и сохранить здоровье — наш основной источник сил, — рассказывает Светлана Елисеева, психолог, специалист по психосоматике, гештальт-терапевт, системный семейный терапевт. — Активизируйте процесс общения с телом, изучайте его. Это поможет принять новые реакции и поведенческие привычки на происходящие события, которые часто не ожидаемы нами и поэтому являются стрессом для нашей психики».