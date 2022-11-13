Как победить себя: плюсы и минусы трудной работы над собой

Не все умеют превращать свои несовершенства в способ стать лучше.

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Людям ежедневно приходится преодолевать себя в разных ситуациях. Иногда, сам того не замечая, человек создаёт сложности, с которыми ему приходится потом бороться. Например, если на вечеринке выпить лишнего с друзьями, то на следующий день очень сложно привести себя в форму, а если засидеться вечером в телефоне, то утром велика вероятность проспать и винить себя за это.

В человеческом сознании не всегда умещается мысль, что не обязательно казнить себя за собственные ошибки и несовершенства. Огорчение от неудач или ошибок, принятие собственной не самой лучшей черты характера – достаточное «наказание», и не нужно к ним добавлять ещё дополнительные санкции.

Если более детально разложить на составляющие и присмотреться, становится понятно, что борьба с собой – это программа самоуничтожения — и победителя нет, потому что силы равны. Когда ты якобы побеждаешь себя, ровно в тот момент ты проигрываешь себе. Поражение уходит в тень человеческой психики как что-то негодное. С каждой новой победой происходит пополнение тени, которая зреет и в критический момент «разрывает» человека.

Есть три пути, которыми можно следовать, открыв в себе очередное несовершенство:

Всё встаёт на свои места, если признать, что вредные привычки, невыносимый характер, негативные реакции человека – это некие жизненные инструменты, точнее, способы адаптации, которые выработались когда-то, чтобы психика могла выжить. Своего рода костыли.

А бороться с костылями не имеет смысла, необходимо устранить причину, которая требует наличия этих костылей. То бишь, если человек пьёт или курит, необходимо выявить причину, что конкретно он этим компенсирует, излечить дефицит и тогда уже отказываться от зависимости, если она сама не сойдёт на нет.