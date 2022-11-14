Как сделать, чтобы тебя уважали дома и на работе

Что делать, если вас не уважают не только в коллективе, но и дома? Как помочь своему ребёнку, если его не уважают сверстники? Психолог Раиль Хайруллин расскажет читателям Colady, что делать в таких ситуациях.
Если представить место человека в отношениях, то на одном полюсе только Я и эгоизм, а на другом полюсе – полное растворение в жизни другого человека (как у Чехова в «Душечке»).
Если человек не создал собственный мир, то пытается, прислоняясь к другому человеку, решить собственные проблемы за счёт ресурсов другого. Отсюда возникает зависимость от другого человека, которая «прочитывается» партнёром и снижает его уважение.
Уважение начинается с самоуважения, соответственно, если человек позволяет себя не уважать — значит, видит в этом для себя какую-то выгоду (часто неосознаваемую).
«Никто не может заставить вас почувствовать себя ничтожеством без вашего согласия» — Э. Рузвельт.
Так, что истина, наверное, где-то посредине: в отношениях нужно опираться на себя, не перекладывая ответственность на партнёра, но и не забывать вносить вклад в общую копилку взаимоотношений.
Письменный анализ
Гора страшна издалека, но она состоит из разных камней, которые можно разобрать.
А ещё в описании к каждому персонажу нарисуйте смешной смайлик — юмор помогает быстрее работать.
Многое зависит от форм и степени выражения этого неуважения.
Начинать надо именно с установления фактов начала такого отношения: тактично и незаметно разузнать про проблему не только от самого ребёнка, но и от окружающих.
Важно на этом этапе не переходить в агрессивное выяснение отношений, нет, мы собираем факты (иначе обратная реакция и ничего не выясните).
Важна одновременная работа с установками ребёнка и окружающим школьным миром (ребёнку не справиться там одному, если уже идёт к травле, например).
Просто так ничего не возникает – к примеру, часто бывают проблемы в коллективе у детей, не прошедших детсад, где уже учатся навыкам в песочнице: когда стучать лопаткой по голове соседа , а когда следует попросить.
Мы уже упоминали это упражнение в предыдущих статьях:
Упражнение «Кто Я?»
Попросите своих знакомых, друзей, близких (важно — из разных сфер вашей жизни), чтобы они вам ответили на эти 3 вопроса (высылайте в виде смс-текста).
Текст вашего СМС:
Просьба: ответьте, пожалуйста, сегодня.»
Здесь очень важный момент — если вас этот вопрос действительно сильно волнует: не пробегайте текст упражнения глазами. А прямо садитесь и сделайте его.
Если любовь подразумевает отношение в общем к человеку, то уважение скорее оценка каких-то отдельных качеств человека. Причём они сильно разнятся в зависимости от социокультурного окружения.
Поэтому, говоря о воспитании в себе уважаемого человека, нужно прежде всего определиться, в какой сфере жизни вы этого хотите добиться? Заработать больше денег (уважение к вашей деловой хватке), может, как прекрасная мать (уважение ваших детей).
Апофеозом уважения окружающих является Личность с большой буквы, которая уважаема во многих сферах жизни.
Тут, конечно, большое значение имеет эффект ореола: чтобы не делал успешный человек, всё кажется исполнено какого-то тайного смысла. Как говорится, сперва вы работаете на «имидж», а потом «имидж» работает на вас.
Проще говоря, если вы знаете, что делаете и куда, к какой цели идёте — вы рано или поздно начнёте вызывать уважение окружающих.