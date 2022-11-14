Как сделать, чтобы тебя уважали дома и на работе

Что делать, если вас не уважают не только в коллективе, но и дома? Как помочь своему ребёнку, если его не уважают сверстники? Психолог Раиль Хайруллин расскажет читателям Colady, что делать в таких ситуациях.

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1. Что нужно сделать, чтобы тебя уважал муж/жена

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Если представить место человека в отношениях, то на одном полюсе только Я и эгоизм, а на другом полюсе – полное растворение в жизни другого человека (как у Чехова в «Душечке»).

Если человек не создал собственный мир, то пытается, прислоняясь к другому человеку, решить собственные проблемы за счёт ресурсов другого. Отсюда возникает зависимость от другого человека, которая «прочитывается» партнёром и снижает его уважение.

Уважение начинается с самоуважения, соответственно, если человек позволяет себя не уважать — значит, видит в этом для себя какую-то выгоду (часто неосознаваемую).

«Никто не может заставить вас почувствовать себя ничтожеством без вашего согласия» — Э. Рузвельт.

Так, что истина, наверное, где-то посредине: в отношениях нужно опираться на себя, не перекладывая ответственность на партнёра, но и не забывать вносить вклад в общую копилку взаимоотношений.

2. Как сделать, чтобы тебя уважали и считались в коллективе

Письменный анализ

Сколько человек вас уважает/ не уважает/ нейтрально?

Какая проблема: вертикальная или горизонтальная?

Зачем вам уважение в коллективе? Влияет на рабочий процесс? Или хотите быть «звездой»?

Напишите ваше определение, что такое для вас конкретно уважение в коллективе? Чертим схему взаимоотношений в коллективе и прямо расписываем (баллы от 1 до 10) как к вам относится каждый ваш коллега и руководитель:

Гора страшна издалека, но она состоит из разных камней, которые можно разобрать.

А ещё в описании к каждому персонажу нарисуйте смешной смайлик — юмор помогает быстрее работать.

3. Ребёнка не уважают в классе. Что делать?

Многое зависит от форм и степени выражения этого неуважения.

Начинать надо именно с установления фактов начала такого отношения: тактично и незаметно разузнать про проблему не только от самого ребёнка, но и от окружающих.

Важно на этом этапе не переходить в агрессивное выяснение отношений, нет, мы собираем факты (иначе обратная реакция и ничего не выясните).

с классным руководителем;

со школьным психологом;

с социальным педагогом;

с друзьями ребёнка, если получится;

с самим ребёнком, очень нежно (без нравоучений и мемуаров на этом этапе). Итак, переговорить:

Важна одновременная работа с установками ребёнка и окружающим школьным миром (ребёнку не справиться там одному, если уже идёт к травле, например).

Просто так ничего не возникает – к примеру, часто бывают проблемы в коллективе у детей, не прошедших детсад, где уже учатся навыкам в песочнице: когда стучать лопаткой по голове соседа , а когда следует попросить.

Техника, которая поможет начать уважать самого себя

Мы уже упоминали это упражнение в предыдущих статьях:

Упражнение «Кто Я?»

Попросите своих знакомых, друзей, близких (важно — из разных сфер вашей жизни), чтобы они вам ответили на эти 3 вопроса (высылайте в виде смс-текста).

Текст вашего СМС:

Какие сильные стороны у меня есть?

В каком качестве вы могли бы меня порекомендовать?

Чему у меня можно поучиться? «По своей учёбе я провожу опрос среди своего круга общения (речь идёт про меня):

Просьба: ответьте, пожалуйста, сегодня.»

Слева: качества, которыми я могу гордиться.

Справа: качества, которые я хотела бы в себе изменить. Далее берём лист бумаги, проводим черту посредине:

Здесь очень важный момент — если вас этот вопрос действительно сильно волнует: не пробегайте текст упражнения глазами. А прямо садитесь и сделайте его.

Советы психолога, как воспитать в себе уважаемую личность

Если любовь подразумевает отношение в общем к человеку, то уважение скорее оценка каких-то отдельных качеств человека. Причём они сильно разнятся в зависимости от социокультурного окружения.

Поэтому, говоря о воспитании в себе уважаемого человека, нужно прежде всего определиться, в какой сфере жизни вы этого хотите добиться? Заработать больше денег (уважение к вашей деловой хватке), может, как прекрасная мать (уважение ваших детей).

Апофеозом уважения окружающих является Личность с большой буквы, которая уважаема во многих сферах жизни.

Тут, конечно, большое значение имеет эффект ореола: чтобы не делал успешный человек, всё кажется исполнено какого-то тайного смысла. Как говорится, сперва вы работаете на «имидж», а потом «имидж» работает на вас.

умение сформулировать свою цель;

целеустремлённость;

терпение («толстокожесть»);

умение определять приоритеты. Итак, какие качества нужно в себе воспитывать, чтобы стать уважаемой личностью: