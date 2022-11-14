Психолог назвала причины повышенной нервозности

"Повышенная раздражительность может свидетельствовать о том, что у вас произошло психоэмоциональное перенапряжение и можно предположить, что будет нарастать тревога или депрессия, поэтому так важно вовремя отследить данный симптом у себя и при необходимости обратиться к специалисту", – рассказала специалист.