Психолог назвала причины повышенной нервозности

Психолог "СМ-Клиника" Диана Лобанова рассказала о причинах, которые могут привести к повышенной нервозности. Об этом сообщает "Мослента".
"Повышенная раздражительность может свидетельствовать о том, что у вас произошло психоэмоциональное перенапряжение и можно предположить, что будет нарастать тревога или депрессия, поэтому так важно вовремя отследить данный симптом у себя и при необходимости обратиться к специалисту", – рассказала специалист.
Лобанова подчеркнула, что основными причинами данного состояния являются перегрузки на работе и учебе, повторяющиеся конфликты в семье и на работе, внутриличностные конфликты.
Психолог посоветовала больше времени уделять себе и любимым занятиям, а в случае необходимости обратиться к специалисту.