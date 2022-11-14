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1 час назад

Психолог назвала причины повышенной нервозности

Москва24

Психолог "СМ-Клиника" Диана Лобанова рассказала о причинах, которые могут привести к повышенной нервозности. Об этом сообщает "Мослента".

Психолог назвала причины повышенной нервозности
Фото: unsplashunsplash

"Повышенная раздражительность может свидетельствовать о том, что у вас произошло психоэмоциональное перенапряжение и можно предположить, что будет нарастать тревога или депрессия, поэтому так важно вовремя отследить данный симптом у себя и при необходимости обратиться к специалисту", – рассказала специалист.

Лобанова подчеркнула, что основными причинами данного состояния являются перегрузки на работе и учебе, повторяющиеся конфликты в семье и на работе, внутриличностные конфликты.

Психолог посоветовала больше времени уделять себе и любимым занятиям, а в случае необходимости обратиться к специалисту.

Психология,
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