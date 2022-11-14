Почему мужчины домогаются коллег на работе

Мужчины склонны чаще флиртовать и приставать к женщинам на работе, когда хотят, чтобы их считали сильными.

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Исследование психологов из Калифорнийского университета было опубликовано в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.

В работе приняли участие 2,5 тыс. человек. Все они прошли оценку сексуальной идентичности, оценив свою сексуальную привлекательность, обаятельность, а также желание флиртовать с другими ради своих целей и другие показатели.

После этого ученые провели шесть экспериментов, направленных на оценку сексуального поведения добровольцев на работе. Например, в одном из них участники должны были распланировать взаимодействие с коллегой противоположного пола, исходя из разных мотивов.

Оказалось, что мужчины чаще прибегают к приставаниям, кокетству и домогательству, когда хотят создать образ человека, у которого в руках власть. У женщин подобного поведения зафиксировано не было. Причем чаще к этому прибегают мужчины, занимающие более низкие должности.

"Мы были удивлены, что мужчины-подчиненные были больше склонны к оскорбительному поведению сексуального характера, например пошлым комплиментам, чем влиятельные мужчины. Это говорит о том, что этими участниками двигало желание большей власти, они хотели казаться более могущественными", – отметили ученые.