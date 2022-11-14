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2 часа назад

Психологи выяснили, почему мужчины склонны к домогательствам на работе

Мира Маркина

Психологи Калифорнийского университета выяснили, почему мужчины склонны к домогательствам на работе. Исследование специалистов опубликовано в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Психологи выяснили, почему мужчины склонны к домогательствам на работе
Фото: UnsplashUnsplash

В работе приняли участие 2,5 тысяч человек. Все они прошли оценку сексуальной идентичности, оценив свою сексуальную привлекательность, обаятельность, а также желание флиртовать с другими ради своих целей. Затем ученые провели шесть экспериментов с целью оценить сексуальное поведение добровольцев на работе.

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Как выяснилось, мужчины чаще прибегают к приставаниям и домогательствам, когда хотят создать образ властного человека. У женщин такого поведения зафиксировано не было. Кроме того, к домогательствам больше склонны специалисты, занимающие более низкие должности:

"Мы были удивлены, что мужчины-подчиненные были больше склонны к оскорбительному поведению сексуального характера, например пошлым комплиментам, чем влиятельные мужчины. Это говорит о том, что этими участниками двигало желание большей власти, они хотели казаться более могущественными".

В дальнейшем ученые планируют рассмотреть дополнительные факторы, имеющие отношения к социальному сексуальному поведению на работе.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что психолог назвала три главных признака супружеской измены.

Психология,
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