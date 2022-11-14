Стало известно, как правильно ссориться

Так уж устроен мир — всё время нам раздают советы о том, как жить, что есть и что делать. И не зря. Многие рекомендации помогают улучшить здоровье, взяться за правильное питание и начать сбрасывать вес. Физическое состояние — это, конечно, важно, но и о ментальном не стоит забывать, напоминают психологи. Они даже решили научить нас правильно ругаться со своей второй половинкой.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Ругаются все пары — это нормальная ситуация. Правда, когда ссор становиться слишком много, это уже прямой путь к разрыву. По мнению психологов, все разногласия можно решить цивилизованно — даже ссора может быть полезной. Главное — следовать правилам.

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Во-первых, не стоит называть ссору ссорой. Такое восприятие не позволяет людям слышать друг друга и спокойно выражать свои эмоции. Лучше использовать термин помягче — «разногласия», например.

Во-вторых, не спешите обвинять партнёра — «вот ты...», «ты такой...», «а ты..» и так далее. Используйте «я-фразы». Например, «я расстроена», а не «ты меня злишь». Тогда у вашей половинки не будет необходимости защищаться, а каждая сторона сможет осознать свои чувства и роль в конфликте.

В-третьих, нельзя обесценивать чувства друг друга и пытаться переубедить. Всегда стоит сначала дать возможность высказаться партнёру, а потом объяснить, что вы почувствовали, когда услышали его позицию. Это позволит создать по-настоящему здоровый диалог.

Ещё один совет — не стоит в текущей ссоре вспоминать прошлые проблемы и обиды. Пользуйтесь правилом «здесь и сейчас», то есть пытайтесь решить именно то разногласие, из-за которого изначально возникла ссора. Перечисление прошлых обид только запутает разговор и сделает его в конце концов бессмысленным.

И последнее. Если эмоции уже на пределе, то стоит остановиться и продолжить разговор позже. Лучше не просто отложить, а назначить дату и время для продолжения диалога. Психологи советуют с этим не затягивать.