5 признаков, что начальник вас ни во что не ставит

Возможно, ваш начальник –– рекордсмен по токсичному отношению к подчиненным. Чтобы выяснить это, сверяйтесь с нашим чек-листом.

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Он контрол-фрик

Ваш босс контролирует каждую мелочь: знаки препинания в годовом отчете, посты в социальных сетях компании, а дай ему волю — залезет и в вашу деловую переписку с партнерами. Посоветовать тут ничего: бегите и не оглядывайтесь.

Он ставит нереальные дедлайны

Какой бы объемной ни была задача, босс всегда требует сдать ее в кратчайшие сроки. Вы должны забыть о личной жизни, семье и милых сердцу хобби, отдав свою жизнь работе.

Он всегда знает, как лучше

И вообще, есть только два подхода к работе: его и неправильный. Почему он раздает советы ребятам из IT-отдела со своим филологическим образованием? Ну, босс несколько раз пересматривал «Матрицу».

Успех компании только его заслуга

Крупный тендер, за который в вашей команде бились буквально все, в глазах босса становится его победой. Он считает, что единолично привел компанию к успеху, а на усилия подчиненных обычно закрывает глаза и приписывает их заслуги себе.

Называет коллектив семьей