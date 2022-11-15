Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
3 часа назад

5 признаков, что начальник вас ни во что не ставит

Super.ru

Возможно, ваш начальник –– рекордсмен по токсичному отношению к подчиненным. Чтобы выяснить это, сверяйтесь с нашим чек-листом.

5 признаков, что начальник вас ни во что не ставит
Фото: Super.ruSuper.ru

Он контрол-фрик

Ваш босс контролирует каждую мелочь: знаки препинания в годовом отчете, посты в социальных сетях компании, а дай ему волю — залезет и в вашу деловую переписку с партнерами. Посоветовать тут ничего: бегите и не оглядывайтесь.

Он ставит нереальные дедлайны

Какой бы объемной ни была задача, босс всегда требует сдать ее в кратчайшие сроки. Вы должны забыть о личной жизни, семье и милых сердцу хобби, отдав свою жизнь работе.

Он всегда знает, как лучше

И вообще, есть только два подхода к работе: его и неправильный. Почему он раздает советы ребятам из IT-отдела со своим филологическим образованием? Ну, босс несколько раз пересматривал «Матрицу».

Успех компании только его заслуга

Крупный тендер, за который в вашей команде бились буквально все, в глазах босса становится его победой. Он считает, что единолично привел компанию к успеху, а на усилия подчиненных обычно закрывает глаза и приписывает их заслуги себе.

Называет коллектив семьей

Большой красный флаг, который буквально кричит: спокойной жизни в этой компании не будет. В коллективе-семье вы уже не сотрудник, а родственник. Как вы можете отказать близким в просьбе срочно внести правки в документ, даже если на часах полночь?

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители