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3 часа назад

Самодостаточные и интересные: какие женщины нравятся мужчинам

WMJ.ru

Времена меняются, но среди женщин по-прежнему остается актуальным вопрос: «Как гарантировано понравится мужчине?».

Самодостаточные и интересные: какие женщины нравятся мужчинам
Фото: WMJWMJ

Трансформационный коуч, создатель курса «Сверх’ЕСТЕСТВЕННЫЕ» Наталья Козловская поделилась своими наблюдениями о женской привлекательности и развеяла стереотипы, которые не работают в новом времени.

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Наталья Козловская Трансформационный коуч, создатель курса «Сверх’ЕСТЕСТВЕННЫЕ»

Женственность: что было, есть и будет всегда в приоритете у мужчин

Если вы спросите мужчин, что их привлекает в женщине, то ответ вас вряд ли удивит. Большинство из них наверняка назовут такие слагаемые успеха, как женственность, ухоженность, нежность и доброта. В современном мире кардинальных перемен в этом плане не произошло. Противоположный пол все так же манит женская энергия. Мужчин тянет к тем дамам, которые излучают этот внутренний свет. Они летят на них как мотыльки к костру. Вот почему девушке так важно оставаться наполненной. Тогда ни один мужчина точно не сможет устоять перед ее очарованием.

Новый мир — новые правила привлекательности

Конечно же, в современном мире на одной только энергии не уедешь. Сегодня мужчин привлекают такие качества в женщине, как проявленность, харизматичность, умение поставить себя и очертить личные границы. Не стоит путать данные характеристики с образом завоевательницы: редко какому партнеру захочется видеть рядом с собой женщину-воина. Скорее их привлекают самодостаточные женщины, которые научились отвечать сами за себя. Именно благодаря данным качествам они становятся интересными в глазах противоположного пола.

Ответственность — новая точка притяжения

Говорят, что мужчин смущают сильные женщины. А вот ответственные наоборот привлекают внимание. Мужчинам нравится, когда женщина живет во взрослой позиции и может взять на себя ответственность за собственную жизнь. Это действительно один из основных секретов. При этом у большинства из нас в сознании все еще присутствует стереотип о слабой женщине, которая прекрасно себя чувствует на шее у мужчины. Многие девушки до сих пор поступают аналогичным образом: в ситуациях, когда они рассматривают мужчину в качестве партнера, дамы автоматом стараются переложить на него все свои заботы и тяготы. Этим самым они не то что не привлекают человека, но и, напротив, отталкивают его. Раньше такое положение вещей было актуально, но сейчас женщины все больше и больше покоряют этот мир, тем самым привлекая внимание достойных представителей противоположного пола.

Интересным нравятся интересные

Успешным мужчинам нравится, что с партнершей есть о чем поговорить на одинаковом уровне. Они просто обожают горделиво «выпячивать» свою спутницу, рассказывать про ее достижения в компании коллег или друзей. Им важно, чтобы у нее были нетривиальные суждения и взгляды, пусть даже и отличные от его собственных. В этом случае ее привлекательность в его глазах кратно умножится. Вот почему современной девушке для покорения мужчины нужно не только развивать свою женскую составляющую, но и занятся собственнй реализацией и проявленностью в мире.

Психология,Наталья Козловская,
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