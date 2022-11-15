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24 минуты назад

Чувствовать себя бедным вредно для психики

Ferra.ru

Согласно новому исследованию, молодые люди, которым кажется, что они беднее, чем их друзья, с большей вероятностью будут иметь более низкую самооценку и получат проблемы с психикой.

Чувствовать себя бедным вредно для психики
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В целом, чувство экономического равенства имело наилучшие последствия для психического здоровья и социального поведения.

Учёные проанализированные данные по 12 995 британским подросткам. Оказалось, что те, кто считал себя менее богатым, также чаще имели тревогу и поведенческие проблемы, например проблемы с гневом или гиперактивность.

Подростки, которые считали себя беднее, чем их друзья, на 17% чаще сообщали о том, что над ними издевались.

Психология,
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