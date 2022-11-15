Чувствовать себя бедным вредно для психики

Согласно новому исследованию, молодые люди, которым кажется, что они беднее, чем их друзья, с большей вероятностью будут иметь более низкую самооценку и получат проблемы с психикой.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В целом, чувство экономического равенства имело наилучшие последствия для психического здоровья и социального поведения.

Учёные проанализированные данные по 12 995 британским подросткам. Оказалось, что те, кто считал себя менее богатым, также чаще имели тревогу и поведенческие проблемы, например проблемы с гневом или гиперактивность.