Психолог рассказал о пользе зимних пейзажей для настроения

Первый в сезоне снежный покров благоприятно сказывается на настроении и вызывает ассоциации с зимними праздниками, рассказал психолог Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

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"Такое обновление за окном может ассоциироваться с зимними праздниками, настраивать на позитивный лад, что в свою очередь может благоприятно сказываться на психологическом состоянии человека. Игра в снежки или создание снеговика станет веселым времяпровождением с родными и друзьями, что однозначно положительно повлияет на настроение", – рассказал Хакимов.

По его словам, улучшить отношения с детьми и родителями, снизить стресс и переключить внимание поможет время, проведенное вместе.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к концу недели высота снежного покрова в Москве и Подмосковье достигнет 15–20 сантиметров. Он подчеркнул, что снегопады продолжатся и к воскресенью, 20 ноября, только усилятся, из-за чего вырастут зимние сугробы, соответствующие норме конца декабря.

До этого заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в работах по уборке снега в Москве принимают участие около 60 тысяч человек и 10 тысяч единиц спецтехники. По его словам, за последние сутки в столице выпало 4 сантиметра снега, причем в среду, 16 ноября, высота покрова увеличится до 5 сантиметров.