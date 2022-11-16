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3 часа назад

Как побороть зимнюю хандру: лайфхаки от скандинавов

Секрет Фирмы

Осень всегда предвещает затянутые серые дни с редким солнцем на небе. От такой погоды с ноября люди впадают в постоянное уныние и хандру. От этого не то что работать — шевелиться порой не хочется. С нехваткой солнца сталкиваются не только жители России, но и соседи — скандинавы. Финны, шведы, норвежцы точно так же страдают от осенней хандры и радуются крайне редко появляющимся лучам солнца. Однако в культуре народов этих стран есть давно закрепившиеся традиции, которые помогают пережить мрачный сезон.

Как побороть зимнюю хандру: лайфхаки от скандинавов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

К слову, жители Скандинавии чаще других попадают в списки самых счастливых людей на планете. Видимо, именно знания и лайфхаки по борьбе с осенне-зимней хандрой дают свои плоды.

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Эксперт по счастью, психолог Энди Коуп рассказал, какие советы от потомков викингов взять на вооружение, чтобы переживать отсутствие ясных дней гораздо легче.

«В Швеции есть такая традиция — она называется "фика". Это перерыв на кофе, который устраивают каждые два часа, и длится он не более 15 минут. Смысл его в том, чтобы находить время для замедления и позитивных пауз — посидеть несколько минут в тишине, насладиться напитком и, возможно, десертом или пообщаться с теми, кто вам близок и дорог. Это такой своеобразный пит-стоп, который позволяет перезарядить энергетические батарейки», — объяснил эксперт.

В нескандинавских Нидерландах подобная перезагрузка называется «никсен». Это когда человек сидит в кресле минут десять и просто смотрит в окно. Психолог отметил, что такие, казалось бы, простые вещи делать в современном мире бывает очень сложно. Современный человек из-за бешеного ритма жизни становится заложником функции «делать», забывая про функцию «быть». Так что иногда лучше задуматься об этом и попробовать ненадолго сосредоточиться на тех вещах, за которые вы благодарны себе и другим.

Кстати, у финнов тоже есть свой способ справиться с хандрой с незамысловатым названием «калсарикяннит» (kalsarikännit). Это означает домашний отдых в пижаме наедине с собой или любимым человеком с бокалом вина или пива без намерения выходить на улицу. Но важная ремарка: это не означает напиваться до забытья.

Психология,
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