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2 часа назад

Как стать уверенным в себе человеком

Вечерняя Москва

Уверенность в себе — одно из важных качеств для достижения цели и счастливой жизни, сообщила психолог Наталья Наумова.

Как стать уверенным в себе человеком
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что стать увереннее каждый может с помощью позитивного мышления и занятий над собой. Нужно стараться чаще хвалить себя и не ругать за оплошности.

— Когда человек сам думает про себя, как про уверенного, он транслирует миру, что «Я уверен», — подчеркнула психолог в комментарии РИАМО.

Нельзя забывать о том, что об уверенности в себе многое говорит внешний вид человека, его осанка, ухоженность, физическая форма, состояние плеч, сутулость.

Наумова добавила, что важно поддерживать себя в хорошей физической форме, ухаживать за собой, развиваться, находить время для любимых занятий.

Психология,Наталья Наумова,
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