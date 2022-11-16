Как стать уверенным в себе человеком

Уверенность в себе — одно из важных качеств для достижения цели и счастливой жизни, сообщила психолог Наталья Наумова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что стать увереннее каждый может с помощью позитивного мышления и занятий над собой. Нужно стараться чаще хвалить себя и не ругать за оплошности.

— Когда человек сам думает про себя, как про уверенного, он транслирует миру, что «Я уверен», — подчеркнула психолог в комментарии РИАМО.

Нельзя забывать о том, что об уверенности в себе многое говорит внешний вид человека, его осанка, ухоженность, физическая форма, состояние плеч, сутулость.