Как научиться дружить во взрослом возрасте, и зачем это надо

Зачем нужны друзья, если близкие отношения можно иметь с партнёром, а насущные проблемы обсуждать с психологом. И как научиться дружить, если такой тип отношений с детства кажется незнакомым? Разбираемся вместе с психологом-консультантом Ольгой Кошут.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Что такое дружба?

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Дружба — это одна из форм близких отношений. Взаимоуважение, интерес, поддержка, открытость, близкие ценности и взаимообмен — то, что определяет здоровые дружеские отношения, отличая их от зависимых или токсичных. Вовсе необязательно иметь много близких друзей: важно уметь различать приятелей — тех, с кем вам просто интересно проводить время, от тех, с кем вы можете по-настоящему быть близкими.

«Каждый из нас — среднее арифметическое пяти самых близких наших людей».

Но так ли это? Важно понимать, что, хотя в ваш ближайший круг общения входят не только друзья, именно самые близкие из них — то самое окружение, в котором вы развиваетесь. Классно, когда дружба про взаиморазвитие, и те, кто рядом с вами, как самые близкие, усиливают вас. Но, если по какой-то причине вы понимаете, что это не так, то, возможно, стоит спросить себя вот о чём: а что во мне отражают, как зеркала, мои самые близкие друзья? Абсолютно нормально, если на разных этапах жизни одни люди становятся вам ближе, а другие будто отходят на задний план. Вы меняетесь, ваши друзья — тоже, и если с одними вам может быть по пути всю жизнь, то другие могут просто перейти в ряд тех, с кем у вас хорошие, но уже не такие близкие отношения, не такие частые встречи и даже не такие интересные разговоры. Это нормально.

Вполне закономерно, что по мере взросления вы не так часто становитесь с кем-то по-настоящему близкими друзьями: взрослея, вы начинаете больше ценить своё время и интересы, и далеко не всегда нужно превращать каждого знакомого в очень близкого друга: со многими вам может быть достаточно и простого приятельского общения.

Что делать, если кажется, что вы не умеете дружить?

Прежде всего надо определить для себя, что именно вам мешает: это можно сделать как самому, так и с помощью специалиста. Дружба основана на близости и открытости и очень вероятно, что если у вас есть сложности с выстраиванием близких отношений в целом: страх близости, непозволение себе быть открытой и естественной, неприятие себя или эмоциональная закрытость, то это будет проявляться не только в романтических отношениях, но и в дружеских.

У вас могут отсутствовать навыки взрослой и адекватной коммуникации: и в этом случае, даже если вам удаётся с кем-то сблизиться, в отношениях постоянно будут возникать конфликты и недопонимания. А возможно, как и в случае с романтическими партнёрами, вы выбираете друзей для того, чтобы раз за разом проживать какой-то из своих неисцеленных сценариев: отверженность, токсичные или зависимые отношения, — тогда дружба будет скорее не про взрослое партнёрство, а про попытку раз за разом активировать именно ту слепую зону, которая и мешает вам выходить в бОльшую близость. Как в мужско-женских отношениях, так и в дружеских.

Где и как искать друзей во взрослом возрасте?

Близкие вам люди могут встретиться в самых неожиданных местах: начиная от занятий по интересам и заканчивая онлайн-миром. Если у вас есть сложности с тем, чтобы встретить друзей во взрослом возрасте, важно ответить себе на следующие вопросы:

А действительно ли я открыта к новому общению? Или же, не дожидаясь возможности узнать человека, делаю о нём преждевременные выводы? Или сама закрываюсь так, что превращаюсь в снежную королеву, которую можно разговорить лишь с большими усилиями? А какое общение вообще присутствует в моей жизни? Или я мечтаю о друзьях, но всё время лишь сижу дома или гуляю в наушниках по парку?

Да, форсировать взаимоотношения нет смысла, но ничто не мешает вам посещать разные места, занятия и групповые события, где есть возможность общаться с новыми людьми. Важно лишь делать это не с отчаянной попыткой найти хоть кого-то близкого, а так, чтобы и вы сами от этих мероприятий получали удовольствие. Тогда и вы на них будете чувствовать себя более естественно, и тот уровень удовольствия, который вы получите, не будет зависеть от того, с каким конкретно количеством людей вы познакомились сегодня. Да и окружение тогда будет формироваться из людей с близкими вам интересами, а не по случайному принципу.

Совсем необязательно дружба во взрослом возрасте должна подразумевать исключительно частое живое общение: вы вполне можете общаться и онлайн, встречаться редко: в любых отношениях важна не частота и количество общения, а его качество. Подруга, живущая в другой стране, вполне может быть вам ближе, чем знакомая, с которой вы видитесь каждый день. И дело не в том, что расстояние спасает от конфликтов, а в том, что внешние параметры далеко не всегда показывают реальное внутреннее наполнение. Цените те отношения, которые дают вам ощущение близости, взаимоценности и усиления друг друга, а не считайте конкретное количество встреч в месяц.

Может ли женщина дружить с мужчиной?

И, несмотря на то, что говоря о дружбе, мы чаще подразумеваем отношения между людьми одного пола, дружба между мужчиной и женщиной тоже вполне возможна. Но для действительно искренних взрослых и близких дружеских отношений в таком случае важно, чтобы ни у одного из участников не было тайных желаний о романтическом сближении, иначе отношения в любом случае будут заполнены недомолвками, ожиданиями и разочарованиями.

Как правило, такая дружба может случиться, когда и мужчина, и женщина оба искренне счастливы в сфере романтическим отношений, и достаточно зрелы психологически, чтобы воспринимать друга/подругу как близкого человека, а не как объект для притязаний. Именно поэтому такие отношения достаточно редки, но это не значит, что они невозможны.

Как правильно дружить, чтобы сохранить отношения надолго?

Дружба, как и любовные отношения — не игра в одни ворота. И для того, чтобы отличить её от токсичных или зависимых отношений, важно понимать, что: