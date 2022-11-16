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1 час назад

Михаил Лабковский: Любовь к себе начинается с узнавания себя

Daily Moscow

Одна из проблем, с которой сталкиваются люди на пути любви к себе, – непонимание, а кого, собственно, любить?

Лабковский: Любовь к себе начинается с узнавания себя
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Не имея целостного образа собственного «Я», не понимая, чего они вообще хотят, они начинают искать ответы в чужих шаблонах. Любовь к себе – что это? Это как популярные блогеры тратят на себя сотни тысяч, проматывая деньги на шопингах? А может быть, это не работать, а быть «за мужем», чтобы другой человек вас обеспечивал?

Или это ванна с лепестками роз и прочая лабуда? Или это постоянные победы, грамоты, регалии, «вклад в себя» в виде очередного курса по саморазвитию?

Друзья мои, любовь к себе начинается с узнавания себя. А чего я хочу? Именно я, а никто иной. Что именно мне нужно?

Я хочу отношений – или сейчас я хочу побыть в одиночестве? Я хочу семью – или я хочу заняться творчеством? На завтрак я хочу омлет с грибами – или чашку кофе и бутерброд с сыром? Я хочу в кино или поспать?..

Вот с этого и начинается переход от теории к практике: нужно выяснить, кого вам предстоит полюбить. Что это за человек? Чем он увлекается? Что в нём особенного?..

Опубликовано на Daily Moscow по информации из официального Telegram-канала автора.

Психология,Михаил Лабковский,
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