Названы основные принципы семейного счастья

Россиянам рассказали, что принципы семейного счастья заключаются в формуле «О». Подробностями поделился психолог Александр Шахов.

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Открытые финансы

До вступления в брак паре необходимо обсудить тему распределения расходов и доходов в семье.

«Если вопрос финансов не решен, если женщина чувствует себя неуверенно в завтрашнем дне в плане финансов, она будет тревожиться. Эта тревога рано или поздно вырастет в скандалы», – уверен специалист.

По словам Шахова, можно определить личные средства для каждого супруга, за которые он не будет отчитываться.

Открытые связи

Тоже важное правило. У человека должно быть личное пространство, но так же людям необходимо доверять друг другу, чтобы избежать необоснованные вспышки ревности и подозрения. Поэтому супругам стоит делиться своим общением за пределами семьи.

«Вам было бы важно знать, что близкий человек начал отношения с какими-то деструктивными людьми? Да. Ведь тогда можно вовремя защитить ваши отношения», – сказал эксперт.

То же самое касается связей на стороне. Если один из супругов переписывается с кем-то и не показывает это другому – он флиртует и есть вероятность измены. Это всегда вызывает подозрения и недоверие в будущем.

Открытые эмоции

Открытость друг перед другом считается основой счастливых отношений. Важно, чтобы в семье супруги могли делиться любыми эмоциями, в том числе и негативными.

«Если не позволять любимому человеку выразить то, что у него на душе, то нельзя оказать ему поддержку, а это подрывает доверие. Если я не могу поделиться эмоциями со своим близким человеком, разве это счастливая семья?» – рассказал психолог.