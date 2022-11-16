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2 часа назад

3 привычки, которые пробудят в вас женственность

WomanHit.ru

Это качество поможет свести с ума любого мужчину.

3 привычки, которые пробудят в вас женственность
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Женственность — основное качество, которое мужчина ищет в будущей избраннице, так как это единственный момент, который недоступен самим мужчинам. Однако современные женщины работают и живут в темпе мужчин, а потому довольно непросто развить и культивировать в себе женственность.

Мы посоветовались с психологом и готовы рассказать, как же развить в себе женственность, если вы чувствуете, что вам ее сильно недостает.

Кто вас окружает?

Женскую энергию можно дополучить… от других женщин. Вот так просто. Введите в привычку собираться с подругами хотя бы раз в несколько недель: домашние посиделки, выходы в ресторан на бокал вина, поездки за город будут отличным релаксом после напряженных будней, а также подобное общение зарядит вас недостающей энергией. Подсмотрите за своими подругами — как они двигаются, одеваются, говорят. Это поможет вам лучше понять саму себя, какой вы можете быть и получите крайне важную информацию, которую не предоставит вам ни один мужчина.

Танцуют все!

Отличный способ «вырастить» в себе женщину — научиться танцевать. Конечно, от вас не требуется быть профессионалом, тем не менее правильно подобранный стиль танца поможет раскрепоститься, развить грацию и снять мышечные зажимы. Как вариант — стрип-пластика.

Общайтесь с мужчинами

Помимо того, что вам следует регулярно заряжаться женской энергией, важно эту энергию растрачивать. Но не на изматывающей работе, а в обществе приятных вам мужчин. Не обязательно строить планы на конкретных мужчин, это могут быть ваши друзья или коллеги, пробуйте лучше понять мужскую психологию во время такого общения, при случае — тренируйтесь флиртовать, со временем вы отточите этот навык до совершенства.

Психология,
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