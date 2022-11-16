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1 час назад

Психологи выяснили, чем любительницы хентая отличаются от других девушек

Газета.Ru

Психологи из Университета Маккуори в Австралии установили, что женщины, которые смотрят хентай (фильмы для взрослых, выполненные в аниме стилистике), чаще обладают тревожным типом привязанности, чем не смотрящие порно девушки. Работа исследовательской группы опубликована в журнале Sexologies.

Чем любительницы хентая отличаются от других девушек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Целью исследования было выяснить, отличаются ли потребители хентая от потребителей обычной порнографии. В исследовании приняли участие 208 человек, из них 29% смотрели хентай, 38% обычное порно, а 33% вообще не смотрели подобный контент. Все добровольцы прошли онлайн-исследование, которое включало в себя оценку типа привязанности и желания вступить в отношения. Кроме того, участники должны были оценить привлекательность аниме-персонажей и обычных людей.

По результату анализа полученных ответов ученые пришли к выводу, что в большинстве своем потребители хентая не отличаются от других групп людей. Однако женщины, смотрящие аниме-порнографию, были более склонны к тревожному типу привязанности по сравнению с девушками, не смотревшими никакое порно.

Тревожный тип привязанности характеризуется желанием высокой степени эмоциональной близости с партнером. Людям с такой привязанностью свойственна неуверенность в себе, ревность. Им кажется, что партнер не желает подобной степени близости.

Кроме того, любители хентая указали на более сильное романтическое влечение к аниме-персонажам по сравнению с остальными добровольцами, однако различий в романтическом влечении к людям не было установлено.

Психология,
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