Как справиться со стрессом: 5 советов

Популярный блогер, ведущая шоу на YouTube Таня Старикова делится своими советами, как справляться со стрессом. Почему пять? Потому что именно столько хинкали Таня заказала себе на обед.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1 Совет

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Каждый день замечать одно классное что-то, что с вами произошло. Даже если ничего не произошло — найти что-то одно, отчего вам было приятно. Необязательно типа «прошел собеседование» — с такими запросами в 2022 можно с ума сойти. А типа «классная кошка прошла мимо», «смешной мем попался», «солнышко выглянуло на целый час». Ну такое, знаете? Радоваться мелочам — очень легко и когда это входит в привычку, общее ощущение жизни становится такое, радостное.

2 Совет

Делать приятное близким. Во-первых, это очень жутко классно. Звоню бабуле на 5 минут, слышу, как она этому рада и потом довольная хожу полдня. Говорите комплименты чаще, в ответ вы часто будете слышать что-то очень приятное. Если вокруг все с угрюмыми лицами, порадуйте их — и лица вокруг станут посветлее. И во-вторых, это хотя бы в ваших руках! Мне часто после влогов и сторис пишут типа «вот бы мне так веселиться с друзьями». Секрет прост: напишите своим друзьям, встретьте их внезапно с вокзала, отправьте шоколадки доставкой, замутите power point вечеринку с тупыми темами. Не надо ждать классный легкий вечер! Замутите его быстренько и все. Все будут только рады, если вы позовете в гости посидеть и ни-че-го не делать, но зато вместе.

3 Совет

Выключитесь из думскроллинга. (Doom переводиться как участь, гибель. Scroll — листать). Фактически, в 2022-м новости превратились в то, что мы целыми днями листаем, какая у нас гибель и участь. Конечно, важно знать основные события. Конечно, важно предпринимать действия и помогать нуждающимся. Но умоляю: добавьте в свой инфопоток приятных событий, красивых котиков и хороших новостей. Это не стыдно — искать сейчас что-то хорошее. Не стыдно испытывать радость.

Вот уже много лет я веду «Хорошие Новости» на YouTube. Этот проект всегда был очень легкий, инфантильный, наивный. Но на самом деле я начинала его из самого дна своей жизни, когда мне было так трудно, что хотелось обязательно найти что-то хорошее. И именно в марте 2022-го я снова начала вести канал «Хороших Новостей» в Telegram. Когда чувствовала, что их нет совсем. И мои подписчики из всех стран начали общаться там, не ругаться, поддерживать друг друга, и нам всем стало хотя бы чуть-чуть легче дышать. Это нормально — даже в самый грустный день найти свой повод для улыбки.

4 Совет

Спланируйте то, что поддается планированию. Придумайте греющую вас мечту! У нас впереди мноооооого дней, месяцев и лет. Я, например, вообще не согласна прожить несчастливую жизнь. Ну его на фиг. Не-не. Надо че-то придумать в любом случае и со временем все сделаем как надо. Мы — молодые, умные, талантливые, классные и смешные. Вот как раз у нас-то все и должно получиться.

5 Совет