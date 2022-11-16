Как справиться со стрессом: 5 советов

Популярный блогер, ведущая шоу на YouTube Таня Старикова делится своими советами, как справляться со стрессом. Почему пять? Потому что именно столько хинкали Таня заказала себе на обед.
Каждый день замечать одно классное что-то, что с вами произошло. Даже если ничего не произошло — найти что-то одно, отчего вам было приятно. Необязательно типа «прошел собеседование» — с такими запросами в 2022 можно с ума сойти. А типа «классная кошка прошла мимо», «смешной мем попался», «солнышко выглянуло на целый час». Ну такое, знаете? Радоваться мелочам — очень легко и когда это входит в привычку, общее ощущение жизни становится такое, радостное.
Делать приятное близким. Во-первых, это очень жутко классно. Звоню бабуле на 5 минут, слышу, как она этому рада и потом довольная хожу полдня. Говорите комплименты чаще, в ответ вы часто будете слышать что-то очень приятное. Если вокруг все с угрюмыми лицами, порадуйте их — и лица вокруг станут посветлее. И во-вторых, это хотя бы в ваших руках! Мне часто после влогов и сторис пишут типа «вот бы мне так веселиться с друзьями». Секрет прост: напишите своим друзьям, встретьте их внезапно с вокзала, отправьте шоколадки доставкой, замутите power point вечеринку с тупыми темами. Не надо ждать классный легкий вечер! Замутите его быстренько и все. Все будут только рады, если вы позовете в гости посидеть и ни-че-го не делать, но зато вместе.
Выключитесь из думскроллинга. (Doom переводиться как участь, гибель. Scroll — листать). Фактически, в 2022-м новости превратились в то, что мы целыми днями листаем, какая у нас гибель и участь. Конечно, важно знать основные события. Конечно, важно предпринимать действия и помогать нуждающимся. Но умоляю: добавьте в свой инфопоток приятных событий, красивых котиков и хороших новостей. Это не стыдно — искать сейчас что-то хорошее. Не стыдно испытывать радость.
Вот уже много лет я веду «Хорошие Новости» на YouTube. Этот проект всегда был очень легкий, инфантильный, наивный. Но на самом деле я начинала его из самого дна своей жизни, когда мне было так трудно, что хотелось обязательно найти что-то хорошее. И именно в марте 2022-го я снова начала вести канал «Хороших Новостей» в Telegram. Когда чувствовала, что их нет совсем. И мои подписчики из всех стран начали общаться там, не ругаться, поддерживать друг друга, и нам всем стало хотя бы чуть-чуть легче дышать. Это нормально — даже в самый грустный день найти свой повод для улыбки.
Спланируйте то, что поддается планированию. Придумайте греющую вас мечту! У нас впереди мноооооого дней, месяцев и лет. Я, например, вообще не согласна прожить несчастливую жизнь. Ну его на фиг. Не-не. Надо че-то придумать в любом случае и со временем все сделаем как надо. Мы — молодые, умные, талантливые, классные и смешные. Вот как раз у нас-то все и должно получиться.
Пейте витамины. Я тут, пока сижу-печатаю, с легкостью брызжу оптимизмом, но сейчас резко встала, и голова закружилась сильно. Можно очень стараться быть радостным, но ей-богу. Витамин C, Магний B6, Цинк и дальше по показаниям врачей. Выпивайте это все утром — и вам может и не нужно будет читать эту статью.