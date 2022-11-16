Психолог объяснила, как сохранить уверенность в себе

Уверенность в себе — одно из фундаментальных качеств личности. Но, к сожалению, не все обладают ею — в ком-то уверенность не "заложена" изначально, кто-то теряет её в течение жизни. Как развить, сохранить и не потерять её? Секретом делится психолог Наталья Наумова .

"Очень важно позитивное мышление: стараться хвалить себя, восхищаться собой. Важно принять себя, позволить себе быть уверенным. Когда человек сам думает про себя, как про уверенного, он транслирует миру — «Я уверен»", — сказала она.

Открыть в себе таланты поможет хобби, любимая работа; окружение, в котором вам комфортно. Не менее важно и сформировать адекватную самооценку. Для этого существует нехитрое упражнение — нужно составить список того, что вам не нравится в людях, затем подумать, каких из указанных в списке качеств нет у вас. Так будет легче обнаружить в себе как положительные, так и отрицательные качества и позволить им быть. Человек, который принимает свои достоинства и недостатки, способен адекватно оценить и себя, и других, поскольку знает, что в каждом из нас есть хорошие и плохие стороны.